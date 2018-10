El futuro de Fundeporte se decidirá dentro de dos semanas

LEA TAMBIÉN

Dos semanas más se alargará el análisis de la reversión del comodato de Fundeporte. Así lo decidió el Concejo Metropolitano de Quito en su sesión de este jueves 4 de octubre del 2018.

La idea es contar con más información para saber si la Epmmop tiene recursos suficientes para asumir la remodelación, el mantenimiento y la administración del complejo que ahora está en manos de la Fundación para el Desarrollo Deportivo, de la cual forma parte la Alcaldía.



Esta institución se encargó de construir canchas de fútbol, vóley, básquet, tenis, natación y hockey, pista de patinaje, una piscina con sauna y turco, además de adecuar áreas verdes y para pic nic. Pero varios ediles y personal municipal tras realizar una inspección, consideran que la infraestructura está deteriorada y no ha recibido el mantenimiento apropiado.



Luis Reina (AP), quien preside la comisión de Propiedad y Espacio Público, afirma que el comodato no contempla, por ejemplo, el cobro de una entrada ni por el uso de los espacios.



Actualmente, los adultos pagan USD 0,30 para ingresar. También hay un costo de USD 2,50 por el uso de la piscina, un adicional de USD 0,50 por el uso de sauna y turco y USD 3 por el uso de una cancha por dos horas, cuando se juega un campeonato. La entrada es gratuita para niños, personas de la tercera edad o con discapacidad.



Reina cree que para llegar a un acuerdo, se deben analizar alternativas, como la de reformar el comodato para que la labor social de las fundaciones Fundeporte y Su Cambio por el Cambio continúe, pero que el parque pase a ser administrado por el Municipio.



La concejala independiente Luisa Maldonado propuso que se revirtiera el comodato, porque afirma que hay moradores del sur de la ciudad que reclaman poder contar con un parque de calidad y de acceso gratuito. Por eso, se planea hacer de Fundeporte una especia de parque La Carolina del sur.



Pero al finalizar el tratamiento del tema que fue incluido en el orden del día, Maldonado dijo que es necesario tener absoluta claridad sobre el alegato de Fundeporte. La fundación señala que el Municipio es parte del directorio de la ONG y que por ello debe asumir el pasivo laboral que habría si se liquida la fundación. Son 40 personas que no registran relación laboral con el Cabildo.



Además, se debe establecer si la ciudad tiene presupuesto para remodelar al parque, algo que costaría alrededor de USD 6 millones. También debe haber dinero para darle mantenimiento a las instalaciones.



María Belén Molina, vicepresidenta de Fundeporte, señala que están de acuerdo con que se elimine el cobro de entrada al parque, pero no con la reversión total del comodato, porque eso afectaría a las obras sociales que se ejecutan allí.



Unos 400 niños estudian, se alimentan y se ejercitan con apoyo de Fundeporte y Su Cambio por el Cambio. Molina dice que antes de revertir el comodato debería liquidarse la Fundación, porque en los estatutos consta que Fundeporte contará con el terreno como su recurso principal. Pero si eso llega a ocurrir, los beneficiarios y empleados de ambas fundaciones quedarían en la indefensión.



Maldonado afirma que tras estos 15 días se podría llegar a acuerdos con la fundación, que incluso podrían significar la continuidad del comodato, pero resolviendo los problemas detectados. También se puede reformar el comodato o suscribir un convenio que permita que la ciudadanía del sector cuente con instalaciones de calidad y de ingreso gratuito.



La edil Renata Salvador (Vive) afirma que prolongar el plazo es necesario porque la información recibida hasta hoy no permite llegar con claridad a la reversión del comodato. Para ella, los temas más difíciles son el futuro laboral de los empleados y la situación de los chicos atendidos por ambas fundaciones. Por ello subrraya que la salida que elija el Municipio debe precautelar los derechos de los niños beneficiarios de estas ONG y que los demás usuarios cuenten con un espacio gratuito y de calidad para el esparcimiento.

Un grupo de moradores de Chillogallo se acercó a la Plaza Grande para pedir que se revierta el comodato, pues no están de acuerdo en tener que pagar para ingresar a un terreno que le pertenece a la ciudad. Para Marcela Ortiz, presidenta de un comité del sector, no debería postergarse la decisión. Sin embargo, cree que en este tiempo debe difundirse mejor el proyecto para que la comunidad lo acepte en conjunto.