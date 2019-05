Tres vías en la mesa sobre el futuro del Cpccs

LEA TAMBIÉN

Hay tres opciones para redefinir el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs): la recolección de firmas para una Consulta Popular que lo elimine, propuesta por Julio César Trujillo; un consenso en la mesa de Democracia del Acuerdo Nacional; o una reforma, vía Asamblea Nacional.

El Comité para la Reinstitucionalización Nacional plantea una Consulta por iniciativa ciudadana para desaparecer la entidad. Este Comité fue una propuesta del fallecido expresidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-t), Julio César Trujillo.



Pablo Dávila, consejero del Cpccs-t, dijo que la propuesta está vigente a pesar del fallecimiento de Trujillo. Dávila es el coordinador del Comité y prevé una reunión con los integrantes la próxima semana.



Ocho personas lo conforman. Trujillo propuso a Rosalía Arteaga, Gustavo Noboa, José Ayala Lasso, Enrique Ayala Mora, Nelsa Curbelo, Simón Espinoza, Hernán Pérez Loose y Dávila. Este grupo delineará un plan y una estrategia para concretar la propuesta. Dávila dijo que el primer paso es acudir a la Corte Constitucional (CC) para pedir un pronunciamiento sobre la calificación para esa consulta.



Arteaga señaló que el objetivo de la iniciativa no ha cambiado. “Soy partidaria de que no debe mantenerse ese Quinto Poder. Ha sido perjudicial para el país porque cualquiera que asuma la Presidencia de la República puede verse tentado por cooptar esa instancia”.



Para Ismael Quintana, constitucionalista, la vía más adecuada es la enmienda constitucional, mediante Consulta Popular. El primer paso sería consultar a la CC sobre la vía y la constitucionalidad del pedido.



En ese dictamen, la CC debería hacer dos pronunciamientos. Uno sobre el cuestionario y otro sobre la constitucionalidad. Si determina la vía de la enmienda, se puede solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios para la recolección de firmas.



La discusión sobre el futuro del Cpccs empezó con la elección mediante votación popular del pasado 24 de marzo. Las opiniones se dividieron en dos bandos. Unos abogan por su eliminación y otros por quitarle la facultad de designación de autoridades de control.



Otra de las posibilidades es un consenso en la mesa de Democracia del Acuerdo Nacional convocado por el Gobierno. El trabajo de esa mesa fue presentado el miércoles.



Allí se abordarán tres temas principales: el mecanismo de elección y designación de autoridades de las funciones del Estado; el sistema de representación, y el sistema anticorrupción, en el que se incluye la creación del Tribunal de Cuentas, que sustituirá a la Contraloría General.



María Paula Romo, una de las representantes del Ejecutivo a esa mesa, señaló en Ecuadoradio, la mañana del jueves 23 de mayo del 2019, que hay varios temas en marcha para el acuerdo. “Hemos entrado en una discusión sobre cómo debería nombrarse a los organismos de control. También cuál debería ser la tarea del Cpccs”.



Romo dijo que espera que los nuevos consejeros electos el 24 de marzo estén dispuestos a discutir este tema y, de ser posible, se lo haga en la misma mesa de Democracia, como parte del Acuerdo Nacional.



Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana y parte de la mesa, dijo que en la primera reunión realizada el martes pasado sí se mencionó la necesidad de discutir el futuro del Cpccs.



Hay 21 actores que podrán presentar sus propuestas. Se prevé tener los primeros resultados en unos 45 días.



La tercera vía fue planteada en la Asamblea. Héctor Muñoz, asambleísta de Suma, presentó en abril un proyecto de resolución para, a través de la enmienda constitucional, limitar las atribuciones.



La intención de esa reforma es devolver al Legislativo la facultad de designar autoridades de control. Su propuesta llegó a primer debate. Sin embargo, hubo criterios divididos al momento de la discusión. La última vez que se trató esta temática fue el 9 de abril pasado.



Durante el Informe a la Nación del presidente Lenín Moreno, el titular de la Asamblea, César Litardo, mencionó que una de las prioridades legislativas será impulsar esa reforma constitucional, para no “duplicar funciones y evitar vicios en la designación de autoridades, como ocurrió en anteriores Consejos de Participación Ciudadana”. El Jefe de Estado señaló que los siete consejeros del Cpccs deben “seguir con el proceso de reinstitucionalización del país”.



María Fernanda Rivadeneira, consejera electa del Cpccs definitivo con el mayor número de votos, dijo que cree en la importancia de esa entidad, por lo que no está de acuerdo con la eliminación de ese poder del Estado que se consagró en la Constitución del 2008.



Hasta el momento, los siete consejeros del Cpccs definitivo no han recibido las credenciales para su posesión.



El Tribunal Contencioso Electoral aún debe resolver las apelaciones de excandidatos a esa entidad del Estado.