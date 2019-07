FUT recoge propuestas de trabajadores para armar pliego de reformas

LEA TAMBIÉN

Los representantes de las siete organizaciones que forman parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se dieron cita hoy, 31 de julio del 2019, para analizar una propuesta de reformas al Código de Trabajo y respaldar las movilizaciones nacionales que se llevarán a cabo a partir del 21 de agosto en el país.

Mesías Tatamuez, presidente nacional de FUT, consideró que las reformas propuestas en el Código de Trabajo deterioran los derechos laborales. Las tres propuestas de reformas planteadas por el Gobierno se suman a otras 40 aprobadas en el pasado que, según Tatamuez, vulneran el derecho a la jubilación patronal, a la huelga y a la organización sindical.



El dirigente se refiere al acuerdo alcanzado el 15 de mayo pasado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) para proponer tres ajustes normativos. Estos consisten en eliminar el recargo del 35% en los contratos eventuales, crear un contrato para nuevos emprendimientos e inversiones y cambiar la distribución de la jornada de 40 horas semanales.



Se trata del II encuentro organizado por el gremio para recoger las propuestas para elaborar una propuesta de reforma laboral. La próxima reunión se realizará en Manta el próximo 15 de agosto y, luego de eso, el FUT espera presentar a la Asamblea el documento final.



Tatamuez explicó que hasta ahora han logrado consolidar propuestas para el fomento del trabajo de las mujeres, de los jóvenes y de los sectores productivos (pesca, agricultura). Además, se plantea la despolitización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



El titular del FUT aclaró que no se opone a la creación de fuentes de empleo, pero rechaza el planteamiento de la flexibilización laboral que proponen los empresarios y que van en contra de la Constitución.



"No se puede realizar una reforma tomando las opiniones de un solo lado, en este caso el empresarial", sostuvo.



Dijo que han sido invitados a dialogar con el Gobierno, pero no tienen un representante FUT en el Consejo Nacional de Trabajo que recoja la voz de todo el gremio. Recalcó que quieren participar en la creación de las reformas y no solo veedores de lo que "ya está hecho”.



Tatamuez advirtió que el gremio no se quedará tranquilo frente a las decisiones del Ejecutivo, y aseguró que prepararán una huelga nacional que se haría justamente antes de que las reformas vayan a la Asamblea.



Por el momento, respaldan la movilización de los campesinos que se realizará el próximo 21 de agosto en Quito.