El FUT anuncia nueva movilización para el 30 de octubre del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unido de Trabajadores (FUT), anunció hoy, 17 de octubre del 2019, una nueva movilización general para el 30 de octubre del 2019.

El directivo del gremio dijo, en una rueda de prensa, que la medida se debe a que el Gobierno ha aplazado la reunión con el gremio.



“La norma laboral debe ser discutida con todos. No debe ser una ley para las cámaras de empresarios o para el Gobierno de turno, tiene que ser para el desarrollo del país”, dijo.



El directivo llamó a realizar convenciones y movilizaciones en cada provincia y cada cantón en estos días. “El Gobierno no quiere paz, quiere movilizaciones. Vamos a seguir con las movilizaciones. Llamamos a los ecuatorianos, al campo, a la ciudad, a los indígenas, a la sociedad civil. El pueblo ecuatoriano no es burla. No puede acallarse”.



El gremio insistió al Gobierno a que abra un debate y discusión con la sociedad sobre el Decreto que racionalizará los subsidios a los combustibles y sobre las reformas laborales y económica. “Aquí no se ha arreglado nada. La paz se hace discutiendo”, dijo Tatamuez.