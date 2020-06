El FUT anuncia movilizaciones contra el Gobierno el próximo 16 de julio

LEA TAMBIÉN

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a las centrales sindicales a una jornada de movilización, a escala nacional, prevista para el jueves 16 de julio del 2020. Además, anticiparon que ingresarán alrededor de siete demandas de inconstitucionalidad, en contra de la Ley Humanitaria que el Legislativo aprobó para enfrentar la crisis económica y social derivada de la pandemia el coronavirus.

Así lo anunciaron los dirigentes del Frente, este lunes, 29 de junio del 2020. Mesías Tatamuez, presidente del FUT, cuestionó la posibilidad que analiza el Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de incrementar el aporte de los afiliados. También criticó los recortes en educación y pidió “defender las áreas estratégicas que el Gobierno quiere llevar a privatización”.



Tatamuez pidió acudir a las movilizaciones respetando las medidas de bioseguridad, utilizando mascarilla y acatando la distancia social. “Para que no nos vengan a decir que por las movilizaciones se va a contagiar el pueblo”, mencionó el dirigente. En Quito, la concentración partirá desde la Caja del Seguro, a las 16:00. Sin embargo, aclaró que sectores campesinos marcharán a las 10:00, en diferentes ciudades.

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, anunció que en los próximos días ingresarán siete demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Humanitaria y habló de la necesidad de defender los derechos de los trabajadores.



El dirigente aseguró que las seis centrales sindicales del FUT presentarán acciones. Anticipó que serán demandas parciales, referentes al tema laboral y del IESS. "Se demandarán los artículos 16, 17, 18, 19, 20 21 y 22. Además de los artículos sobre el IESS, por que se deja la puerta abierta para que los morosos no paguen". La séptima demanda se ingresará a través del Colectivo de Unidad Nacional, que también incluye a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y al Frente Popular. Todos estos recursos serán ingresados el jueves, 2 de julio del 2020.



Villavicencio cuestionó el manejo de Jorge Wated, presidente del Directorio del IESS, a quien acusa de tomar decisiones de manera unilateral, sin considerar a los afiliados. “Debe entender que no está manejando una hacienda, que el IESS es el patrimonio de los afiliados, jubilados y pensionistas”, mencionó.

Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), anticipó que este jueves 2 de julio los maestros protagonizarán un plantón en la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito, en la denominada “minga por la vida, salud, trabajo y educación”.