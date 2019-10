El FUT se reunirá con el Gobierno este 17 de octubre, tras anunciar movilización

LEA TAMBIÉN

Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unido de Trabajadores (FUT), anunció la mañana de este jueves 17 de octubre del 2019 la organización de una nueva movilización general para el 30 de octubre del 2019, porque el Gobierno ha aplazado la reunión con el gremio. No obstante, pasadas las 13:00 el propio Tatamuez informó que acudirá a las 15:00 a Carondelet para una cita con el Ejecutivo.

“La norma laboral debe ser discutida con todos. No debe ser una ley para las cámaras de empresarios o para el Gobierno de turno, tiene que ser para el desarrollo del país”, dijo Tatamuez en rueda de prensa, en alusión a la reforma laboral anunciada el pasado 1 de octubre por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dentro una serie de medidas económicas (otra medida fue la eliminación de los subsidios de los combustibles, que se dispuso a través del Decreto 883, el cual se derogó la tarde del 14 de octubre).



La reforma laboral, en tanto, requerirá la aprobación de la Asamblea y aún no ha sido enviada al Legislativo.



El 1 de octubre, Moreno habló de una nueva forma de jubilación patronal para los nuevos contratos, entre otras reformas.



Esta mañana, Tatamuez dijo que, sin diálogo, habrá convenciones y movilizaciones en cada provincia y cada cantón en estos días. “El Gobierno no quiere paz, quiere movilizaciones. Vamos a seguir con las movilizaciones. Llamamos a los ecuatorianos, al campo, a la ciudad, a los indígenas, a la sociedad civil. El pueblo ecuatoriano no es burla. No puede acallarse”, dijo.



Sin embargo, pasadas las 13:00, el dirigente anunció en una carta que el FUT acudirá la tarde de este 17 de octubre al Palacio de Carondelet. “Invitamos a los medios de comunicación social del país al diálogo que el Frente Unitario de Trabajadores mantendrá con la Función Ejecutiva sobre el paquete de reformas económicas y laborales”.



En la carta firmada por Tatamuez, el FUT señala que a la cita en el Palacio de Gobierno “asistirán delegados por cada central sindical, quienes presentarán sus respectivas propuestas”



“Aquí no se ha arreglado nada. La paz se hace discutiendo”, dijo Tatamuez, en el encuentro con periodistas de la mañana.