El Frente Unitario de Trabajadores hizo la convocatoria para la marcha del 1 de mayo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a los miembros de sus centrales sindicales a participar de la movilización que se efectuará el próximo miércoles, 1 de mayo.

Este jueves, 25 de abril del 2019, José Villavicencio, presidente de la organización, pidió al Presidente Lenín Moreno qué no se transfiera el feriado del Día del Trabajo al viernes 3 de mayo. "Exhortamos a que no acate la Ley de Feriado del correísmo, que buscó desconocer el Día Internacional del Trabajo", sostuvo el dirigente.



Sin embargo, pasadas las 13:00 de este jueves 25 de abril del 2019, se oficializó el Decreto Ejecutivo 726, a través del cual el Gobierno suspendió la mitad de la jornada laboral del miércoles 1 de mayo para los trabajadores públicos y privados de Ecuador. La media jornada será recuperable para el sector público durante una hora diaria, por cuatro días, a partir del lunes 6 de mayo.



Según Villavicencio, el 1 de mayo los sindicatos marcharán en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por el derecho al trabajo y se manifestarán en contra de "las políticas neoliberales" del Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Estamos en contra de la flexibilización laboral y defenderemos el patrimonio de los trabajadores, que es , el seguro social. Está claro que defender el IESS es defender la vida, no permitiremos incremento de años de aporte y reducción de pensiones", manifestó Villavicencio.



La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, aprobada en el 2016, contempla los días de descanso obligatorio. Según la normativa, el feriado por el Día del Trabajo pasará al viernes 3 de mayo del 2019.