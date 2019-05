El Frente Unitario de Trabajadores desconoce al Consejo de Trabajo y plantea un nuevo Código Laboral

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) asegura que no fue consultado ni aprobó las tres primeras reformas laborales anunciadas por el Consejo de Trabajo el pasado 15 de mayo del 2019.

El presidente de turno del FUT, Mesías Tatamuez, manifestó que las propuestas representan un retroceso de 40 años en materia laboral, ya que, por ejemplo, al modificar la distribución de las 40 horas semanales de trabajo los empleados no percibirán el pago de horas extras por laborar el fin de semana.



"No reconocemos al Consejo de Trabajo", dijo Tatamuez este lunes, 20 de mayo de 2019, en una entrevista en Ecuadoradio. Desmintió, además, que la postura del sindicato sea únicamente proteger a las personas que actualmente tienen un empleo, como lo sostienen algunos dirigentes empresariales.



De hecho, indicó que el Frente presentará en las próximas semanas una propuesta legislativa que incluye un nuevo Código de Trabajo.



Aunque no precisó qué temas abarcará el documento, el dirigente manifestó que en reiteradas ocasiones se ha sugerido a las autoridades bajar las tasas de interés para financiamiento de las Mipymes, invertir en el sector agrícola, repatriación de capitales, frenar la evasión tributaria, y que los empresarios no envíen sus ganancias al exterior y las inviertan en el país.

Aseguró que la central no se opone a hacer cambios normativos que generen empleo para quienes ahora no lo poseen; sin embargo, cuestionó que las reformas planteadas por el Consejo constituyen un perjuicios y están encaminadas a cumplir con las exigencias del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"El problema de fondo es que los empleadores aprovechan la debilidad del gobierno", comentó el dirigente.