FUT analizará en Guayaquil su propia propuesta de reforma laboral

Mesías Tatamuez, presidente nacional del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), llegó a Guayaquil este martes 30 de julio del 2019 para preparar lo que será el II Encuentro Nacional de este gremio.

En dicho encuentro, que se efectuará el 31 de julio, tienen previsto, entre otras cosas, analizar una propuesta de reformas al Código de Trabajo. Tatamuez comentó en una rueda de prensa que el grupo ya tiene una “propuesta alternativa” para evitar que se apruebe las que nacieron desde el Gobierno y que, a su criterio, tienen como base las exigencias del Fondo Monetario Internacional.



“Íbamos a discutir las cuatro reformas que tiene el Gobierno, que ahora a más de las 4 hay 40 más, donde se quita todo derecho del trabajador: jubilación patronal, el derecho a la huelga, el derecho a la organización, el derecho sobre la jubilación y ahora le mienten al país con que eso no se va a tocar”, cuestionó Tuarez.



Explicó que el FUT no se opone a la creación de empleo, pero sí rechaza el planteamiento de empresarios de trabajo por hora porque va en contra de la Constitución.



“Los empresarios quieren trabajo por hora y eliminar las 40 horas semanales. Eso no se puede porque está prohibido por la Constitución”, precisó el dirigente.



Sobre la Seguridad Social reiteró que los dueños son todos los jubilados activos, jubilados, el sector campesino y los hijos de los fallecidos. “Ese Seguro lo vamos a defender porque es el patrimonio de los ecuatorianos”.



En el marco de la corrupción, Tatamuez dijo que este miércoles 31 de julio tratará sobre cómo enfrentarla. Por ello han invitado a autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría General del Estado para que le informen al pueblo cómo van a hacer para “atrapar a tanto pillo libre”.



“Por eso invitamos a los ecuatorianos, primero a la unidad; segundo a debatir todos estos procesos porque lo que estamos preparando es ir a una medida de hecho: el paro nacional, una huelga del pueblo”.



El presidente del FUT agregó que el próximo 15 de agosto próximo se realizará en Manta, otra reunión en la que tomarán resoluciones en temas sobre corrupción, reforma laboral y seguridad social.