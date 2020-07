La fusión de tres agencias de control de Hidrocarburos, Minas y de Electricidad se cumplió

LEA TAMBIÉN

La fusión de las agencias de regulación y control de Hidrocarburos, Minas y de Electricidad, que funcionaban de manera independiente, se concretó el miércoles 30 de junio del 2020, como establecía el Decreto Ejecutivo 1 036.

En su lugar se conformó la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Esta entidad inició este 1 de julio sus actividades, informó el Ministerio de Energía.



El Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables nombró a Diana Arias Urvina como directora ejecutiva encargada de esta nueva dependencia.



El proceso de fusión de las tres agencias de regulación y control en una sola se inició el 6 de mayo pasado y cumplió con las normas de optimización y austeridad del gasto público. Esto garantizará que las operaciones de la agencia se ejecuten bajo criterios de eficiencia, calidad y transparencia, precisó esta Cartera de Estado.



René Ortiz, ministro de Energía, destacó que, la nueva Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables continuará trabajando de manera coordinada y en apego al cumplimiento de la normativa vigente en estos tres sectores estratégicos.



“Se dará prioridad al control de las tarifas eléctricas, al nuevo mecanismo de fijación de precios de combustibles, la colaboración en el combate a la minería ilegal, así como al control y regulación de las actividades y exportaciones de minerales, hidrocarburos y electricidad”.



Además, debido a la emergencia sanitaria, decretada en el país, a causa del covid-19, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables mantendrá equipos operativos en todo el territorio nacional, vigilando el cumplimiento de los protocolos establecidos en el sector, en las operaciones hidrocarburíferas, eléctricas y mineras.