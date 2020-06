La fusión de Petroecuador y Petroamazonas terminará en noviembre del 2020 

LEA TAMBIÉN

La fusión de las empresas petroleras Petroecuador y Petroamazonas concluirá en noviembre próximo, informó este 8 de junio del 2020 René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. La información fue expuesta durante una comparecencia en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional.

En este espacio, el Ministro de Energía señaló que luego de la fusión, en el 2021 está previsto que se inicie el proceso de optimización de la entidad. Para esto se contará con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



El Ministerio de Energía informó también que la fusión de las agencias de control de Hidrocarburos, Electricidad y Minería en una sola entidad, como dispuso el Gobierno a inicios de mayo pasado, se cumplirá hasta la primera semana de julio. Aunque, Ortiz reconoció que se trata de una tarea compleja, porque cada una de estas instituciones tiene su especialidad.



En esta reunión se abordó también la denuncia de la presunta construcción de una carretera de dos kilómetros en los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní.



Ante esto, el ministro Ortiz expresó que esa información no tiene fundamento. Reiteró que los procesos que se llevan adelante en esta zona se ejecutan de acuerdo a lo establecido en las licencias ambientales.

El Ministerio de Energía refirió que desde fines de febrero en el área se construye un "acceso ecológico" que permitirá unir las plataformas B de Tambococha con las A y B de Ishpingo. Estas áreas se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní, que es considerada una zona megadiversa. Según la institución, estas plataformas están fuera de la zona de amortiguamiento, que es una franja de territorio que protege a la zona intangible del Yasuní.



Este sendero tiene en promedio un ancho de cuatro metros y 8,1 kilómetros. Ortiz detalló que esta intervención tiene un avance del 38%. Además, no se encuentra abierta al tráfico vehicular. Su uso es restringido para llevar a cabo las operaciones petroleras, dijo.



El Ministerio de Ambiente, que también participó en esta comparecencia, precisó que hace un seguimiento y control estricto del cumplimiento de la licencia ambiental. "Se verifica la calidad del ambiente, agua, ruido. En todos se cumple con los límites permitidos, es decir, se salvaguarda la biodiversidad del Parque Yasuní, se cumple con el Plan Nacional de Cambio Climático, así como del Plan Socio Bosque, con 14 convenios de conservación", dijo Paulo Proaño, titular de esta Cartera de Estado.



El Ministro de Energía detalló que los informes 11 y 12 de la Declaratoria de Interés Nacional, relacionados con la intervención que se hace en esta zona, ya fueron enviados a la mesa legislativa. Sin embargo, la Comisión señaló que hasta ayer, 7 de juni, al mediodía no contaban con esos insumos.



En la Comisión participaron también Gilberto Menquino, presidente de la comunidad Waorani y representantes del colectivo Yasunidos.



Menquino dijo que no solo se debe proteger la biodiversidad del Parque Yasuní, sino también la vida de pueblos y nacionalidades que por efecto de la pandemia del covid-19, se encuentra expuesta. También solicitó que se suspenda la construcción de esta vía en el ITT y que los informes que presenten las autoridades por la Declaratoria de Interés Nacional a la Asamblea se compartan a los representantes de las comunidades para conocer avances o retrocesos.



El líder de esta comunidad pidió que una delegación de la Comisión realice una visita in situ para verificar que se cumpla con las licencias ambientales, que se respete los derechos de pueblos y nacionalidades, "y que se constate que la apertura de vía sea un sendero ecológico y no una carretera".



Amanda Yépez, representante del Colectivo Geología Crítica, cuestionó que la ampliación de las vías en las plataformas petroleras Tambococha e Ishpingo se haya realizado en tiempo de pandemia.



Petroamazonas, a cargo de la operación de los bloques petroleros en esa zona, aseguró que durante las intervenciones en el ITT se han aplicado protocolos de bioseguridad rigurosos y que no se han reportado casos de trabajadores infectados de covid-19, en esta zona.