10 000 fusiles que China donó a Ecuador serán destruidos

Los 10 000 fusiles chinos AK47 que donó China a Ecuador en 2016 serán fundidos. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dio a conocer la decisión este miércoles 7 de abril del 2021.

Luego de la entrega recepción del armamento, hace cinco años, Defensa dio la indicación de no usar las armas hasta que personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y técnicos de la fábrica de municiones Santa Bárbara entreguen informes para conocer la calidad del material y las condiciones de empleo.



Estos documentos que ya fueron entregados a Defensa presentaron “novedades”. Jarrín indicó que se constataron problemas en el disparador de los fusiles y también se evidenció que la mayoría servirían para dotación de personal que utiliza la mano izquierda. “Es un fusil hecho para zurdos y no es el caso de la población ecuatoriana, peor de las Fuerzas Armadas”. El Ministro añadió que su empleo podría haber sido un riesgo para los militares.

Además, el Ministro de Defensa Nacional informó que se realizará un procedimiento técnico para la chatarrizacion de los fusiles AK-47 por presentar fallas para su uso, posterior al análisis y evaluación técnica, están prohibido el uso de estos fusiles, para el personal de #FFAA pic.twitter.com/qlwFnzzcFD — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) April 7, 2021



Con esta información, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) emitió su criterio para que se destruya ese material, indicó el Ministro. Está en proceso la conformación de una comisión para que realice la fundición de todo el material.



Sobre este proceso, el titular de la cartera de Defensa dijo que “no hay ninguna objeción por parte de la Contraloría”. Por eso, ya se decidió que la fundición será en la fábrica Andec.



Para Jarrín, esta destrucción no significa que la capacidad operativa de los soldados sea afectada. “No vamos a tener problemas porque eran complementarios a los que posee Fuerzas Armadas. Esto no quiere decir que no vayamos a tener un proceso de equipamiento de fusiles, obviamente ya no será en esta administración”. Según el funcionario, presentaron un proyecto plurianual para que a partir del 2022 se realice la compra de nuevos fusiles.