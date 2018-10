Fundeporte define mañana cuándo presentará la acción de protección contra el Concejo municipal

LEA TAMBIÉN

Con una acción de protección, Fundeporte espera que se suspenda la decisión del Concejo Metropolitano de Quito sobre la reversión del comodato de ese parque ubicado en el sector de Chillogallo, en el sur de la ciudad.

María Belén Molina, vicepresidenta de la Fundación para el Desarrollo Deportivo (Fundeporte), señala que mañana, viernes 26 de octubre del 2018, se definirá cómo, cuándo y dónde se presentará esta acción ya que consideran que la decisión del Concejo es ilegítima y no se la ha hecho de manera correcta.



“Hasta el momento no se nos ha informado cómo va a ser la transición. Se debe definir cómo se cuidará el predio. Aquí hay una escuela a la que le damos el espacio y seguridad. No se sabe quién vendrá a ocuparse del lugar o cuidar la piscina, por ejemplo”, comenta.



Este recurso será presentado ante un juez que, según Molina, deberá pronunciarse y llamar a una audiencia para escuchar a las partes. “Estamos seguros de la medida porque creemos que la razón nos asiste”.



El Concejo Metropolitano decidió la reversión después de que se presentó el informe favorable de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, la Administración Zonal de Quitumbe y la Procuraduría.



Para Molina, no se ha respetado el proceso que exige el caso particular de Fundeporte. “El Municipio, principal socio, conformó la Fundación. Lo que deberían hacer es disolver la asociación para después hacer el resto”.

La preocupación de Molina es la situación de los trabajadores. “Podríamos dejar que el proceso siga su curso y después demandar para lograr un importante rédito económico. Pero lo que nos preocupa es la función social de la Fundación”, comenta.