Fundación coreana dona a Ecuador mil pruebas PCR y 20 000 mascarillas

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Luis Gallegos, participó en el evento de entrega de la donación de 1 000 pruebas PCR y 20 000 mascarillas por parte de la fundación de Corea del Sur, We Love U.

Las mascarillas donadas y pruebas PCR serán entregadas al Ministerio de Salud Pública y a la Cancillería para ser utilizadas por el personal de esas instituciones que por su función estén expuestos y que presenten síntomas de haberse contagiado con el covid-19.

La Fundación Internacional We Love U, una ONG que busca el bienestar de la sociedad, ha sido un cooperante importante para el Ecuador, no solo en esta emergencia sanitaria sino también luego del terremoto que afectó a la Costa ecuatoriana, en el 2016.



El Canciller resaltó, durante su intervención, que "desde que se decretó la emergencia sanitaria, Corea del Sur ha sido uno de los primeros países en realizar donaciones, no solo a nivel gubernamental, a través de la Embajada de Corea, sino a través de su Agencia de Cooperación Internacional.

Adicionalmente, las empresas privadas realizaron importantes donaciones en beneficio de hospitales públicos, gobiernos locales y ministerios".



La concreción de estas donaciones es el resultado de las gestiones realizadas desde la Cancillería a través de la Embajada de Ecuador en Seúl, de la solidaridad del pueblo coreano y de las excelentes relaciones entre ambos Gobiernos.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gallegos, emitió una carta de agradecimiento, el día 13 de agosto de 2020, para la Presidenta de la Fundación Internacional We Love U, Zahng Gil-jah, en reconocimiento y gratitud a las labores de ayuda humanitaria por parte de la Fundación para el bienestar de la sociedad ecuatoriana en esta emergencia sanitaria.