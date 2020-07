22 funcionarios son investigados por entrega fraudulenta de carné de discapacidad

LEA TAMBIÉN

Unos 2 454 carnés de discapacidad están en proceso de anulación, mientras que 22 funcionarios son investigados por la entrega fraudulenta de estos documentos, reveló este martes 21 de julio de 2020 la directora nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), Lissete Tapia.

La funcionaria detalló que en estos carnés se detectó un patrón común como, por ejemplo, que los exámenes de los especialistas no corresponden o no validan la condición de discapacidad de los portadores, adjuntan certificados emitidos por un mismo profesional con diversos diagnósticos, hojas en blanco o documentos sin firmas y sellos.



Sin precisar desde cuándo se detectó esta anomalía, afirmó que solamente 210 de estos documentos fueron entregados durante la emergencia sanitaria, y que los 22 funcionarios y siete usuarios que son investigados emitieron casi 30 000 carnés en los últimos años.



“Eso no quiere decir que los 30 000 carnés se hayan emitido de manera fraudulenta. Estamos en ese proceso de revisión”, dijo en una comparecencia ante la Comisión de Salud de la Asamblea. La entrega de estos documentos está suspendida.



También compareció Xavier Torres, principal del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), quien cuestionó que, a pesar de que desde marzo el proceso se suspendió por la pandemia, hasta junio pasado se entregaran 2 920 carnés, de los cuales 2 652 eran nuevas calificaciones.



Agregó que solo en Guayas, se entregaron 1 429; en Pichincha, 438; en Los Ríos, 150; en Manabí, 130 y en Imbabura, 110, incluidas recalificaciones.



Señaló que 669 de estos carnés se entregaron con un porcentaje de discapacidad física del 85% al 100%, lo que a los portadores les permite acceder a beneficios como la exoneración de aranceles para la importación de vehículos.



Otros 586 carnés se dieron por discapacidad intelectual; auditiva 245; visual 215; psicosocial 213. La mayor cantidad de usuarios se concentra en el área urbana.



Torres mencionó que en 2017 se identificaron 497 carnés con anomalías, a los cuales se dio de baja. Apuntó que el Conadis no tiene la capacidad para asumir el proceso de entrega de estos documentos, que pasó al MSP desde 2013.



Por su parte, Tapia aseveró que las coordinaciones zonales del Ministerio de Salud han presentado 29 denuncias en la Fiscalía para que se realicen las investigaciones y se sancione a los responsables.