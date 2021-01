Dos funcionarios del HCAM recibieron la vacuna contra el covid-19 sin estar en el listado de personal seleccionado

Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, confirmó que dos funcionarios del Hospital Carlos Andrade Marín, de Quito, accedieron a la vacuna contra el covid-19, sin estar en el listado de personal seleccionado, ayer, viernes 22 de enero del 2021. Se trata de quien se desempeñaba como Directora de Comunicación y un médico ocupacional.

El miércoles 20 llegaron a Ecuador las primeras 8 000 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer, de un total de 86 000, que el Gobierno ofrece traer hasta marzo, para la fase cero o pilotaje con personal de primera línea y adultos mayores, que viven en geriátricos y quienes los cuidan.



Un día después, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, hizo público el anuncio de que para la fase cero de vacunación se estableció como personal de primera línea a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, residentes, fisioterapistas respiratorios, personal de apoyo y personal de limpieza que labora en las áreas destinadas a la atención de pacientes con covid-19 en hospitalización, Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), emergencia y áreas de triaje respiratorio.



“Si algún gerente o administrador de las instituciones de salud pública, seleccionadas para administrar la vacuna al personal descrito, inobservase los criterios establecidos será separado de su cargo y puesto a órdenes de la Fiscalía”, se advirtió a través de un comunicado oficial del Ministerio de Salud.

Estos son los perfiles del personal de salud que debe ser vacunado en la Fase 0 - Plan Piloto. Si algún gerente de cualquier institución de salud pública en el país inobserva estos criterios, será separado de su cargo y puesto a órdenes de la Fiscalía. pic.twitter.com/WhklFdVMQv — Dr. Juan Carlos Zevallos (@DrJuanCZevallos) January 22, 2021



La tarde de este sábado 23, Wated conversó con EL COMERCIO. El funcionario recordó que el Ministerio de Salud les pidió listados para distribuir vacunas y les emitió los nombres de quienes iban a acceder a ellas.



El Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) concentró la vacunación; así que hasta allá llegó personal de los hospitales San Francisco y Quito Sur.



"En el HCAM quedaron 18 vacunas disponibles, por diferentes razones médicos no se presentaron. Entonces el protocolo es convocar a las siguientes personas de la lista. Entonces acudieron 16 y quedaron dos (disponibles) y ahí es donde esta chica y otro médico, que no es de primera línea, aparentemente se vacunan. No quiero dar los nombres, es Directora de Comunicación y parece que ella estaba cubriendo el tema. Pero existe un rompimiento de protocolos establecidos".



¿Qué ha hecho Jorge Wated al respecto?



Afirma: "inmediatamente pedí al Director General del IESS que tome medidas más duras contra la gente que rompió protocolos y se vacunó; pedí una investigación interna. No descarto que exista alguien del Ministerio de Salud Pública (involucrado), espero la información para pasarla al Ministro y solicitaremos la destitución de los funcionarios del IESS, independientemente de la denuncia que vamos a presentar a la Fiscalía, el lunes. Yo me enteré de esto a través de Twitter, un ciudadano pone la foto de esta chica".



¿Por qué sobraron 18 vacunas en el HCAM?

"Llamaban a los médicos, aparentemente un grupo no fue. Y esta chica se metió. Hay un equipo revisando toda la línea del problema, para justamente absorber las dudas".



Si la funcionaria no es intensivista ni personal de primera línea en el HCAM ¿por qué se le aplicó la vacuna?

Buena pregunta.



¿No ha hecho la pregunta?

Pregunté lo mismo y pedí un informe escrito de quién autorizó, todo ese detalle necesito para poner la denuncia.



¿El personal médico que iba a recibir la vacuna debía asistir? ¿Por qué no fueron 18?

18 no asistieron, por cualquier motivo que haya sido, pero hay un protocolo. En el segundo llamado acudieron 16, y estos dos se meten, son dos que no debían haber estado en el listado. Existe un protocolo que funciona en todos los hospitales y a todo nivel, por eso es que esto rompe el protocolo del Ministerio de Salud, rompe el protocolo y se convierte en una situación en la que debe intervenir la ley. En el Ministerio de Salud pasó lo mismo (no ofreció más datos al respecto).



¿Ustedes han tenido más problemas parecidos en otras unidades médicas?

No. Esa es la ligereza, en otras ciudades no hubo problema. Fueron todos los médicos del Quito Sur y del San Francisco.



¿En esta investigación también está involucrado personal del Ministerio de Salud? ¿Ellos debían aplicar las vacunas?

El personal de salud coloca la vacuna, pero tengo que confirmarlo, están preparándome detalles completos, para en función de eso ver a quiénes más debemos seguir la acción. No sé si habrá más sancionados independientemente de estos dos, si hay alguien de Salud se lo diré al Ministro para que lo conozca.



¿Qué sanciones corresponden?

La chica es de libre remoción, sería destitución inmediata y el médico no sabemos qué tipo de nombramiento tiene. Sabían que estamos priorizando primera línea, a mí como presidente del IESS no se me ha ocurrido ponerme la vacuna.



¿Qué responsabilidad tiene el Gerente del HCAM?

Parte de esto que conozco me lo informa el gerente del hospital, pero hay que revisar a todos. El Director de Salud del IESS me está informando, por si me encubren algo. Esta chica se metió de agache.



¿Qué delito cometieron? ¿Existe un delito?

No puedo adelantarme, he solicitado que revisen si existe delito por romper un protocolo, si existe obviamente irá a la Fiscalía, si no tendremos que ver si pasa por Contraloría debido al uso de recursos públicos, si no es el caso, quedaría en destituciones nada más.



¿El Presidente de la República pidió cuidar el protocolo?

No permitiremos que se quieran meter por la ventana, lo he visto pasar por el nombramiento de médicos de pandemia, quieren meter a alguien que no trabajó en la pandemia. En el Teodoro Maldonado sacamos al Gerente de Recursos Humanos por eso.