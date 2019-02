70 funcionarios del CNE fiscalizan el gasto electoral

LEA TAMBIÉN

En los 15 primeros días de campaña los candidatos priorizaron la promoción proselitista en la vía pública. En estas dos semanas, hubo conciertos de corte partidista y se efectuaron recorridos para difundir las propuestas de los diferentes actores políticos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) considera a los conciertos orientados a difundir las candidaturas como eventos promocionales. Así lo sostiene Ana Francisca Bustamante, directora del área de fiscalización y control del gasto del organismo.



A escala nacional, 70 funcionarios del CNE se encargan de documentar los gastos que se efectúan durante la campaña electoral, que se extenderá hasta el jueves 21 de marzo de 2019.



Diariamente se registran las evidencias de los actos promocionales y se las sube al sistema de monitoreo de vías del CNE, explicó Bustamante.



En esta tarea también colabora el personal de las 24 delegaciones provinciales electorales, quienes remiten informes sobre la difusión proselitista en sus circunscripciones.



Antes del 5 de febrero, cuando se inició la campaña, se detectaban a diario aproximadamente 100 evidencias de promoción electoral en la vía pública. En las dos últimas semanas, los funcionarios del CNE han registrado más de 300 evidencias por día, relacionadas a la difusión de candidaturas.



90 días después de las elecciones, los responsables económicos de las organizaciones políticas deberán presentar los informes de ingresos, y egresos incurridos durante la campaña electoral. También deben detallar los aportes recibidos de adherentes y la naturaleza de los mismos.



Con la evidencia del sistema de monitoreo de vías, el CNE cotejará la información proporcionada por los partidos y movimientos políticos. Para hacerlo, el área de fiscalización recaba cotizaciones a precio real.



Por ejemplo, en el caso de los espectáculos artísticos, se contabiliza tanto la instalación de la tarima, el sonido y el alquiler del recinto, si es que se organizó en un sitio privado.



En Pichincha se puede encontrar empresas que rentan tarimas y sistemas de amplificación desde USD 1 000. Todo depende de la cantidad de asistentes que se espera en el recital y la calidad del audio.



Si el concierto contará con más personas, el monto destinado al escenario y la amplificación bordea los USD 10 000.



Esta misma metodología se aplica para obtener el valor de camisetas, gorras, esferos, adhesivos y demás artículos promocionales que los candidatos suelen entregar en campaña.



Según Bustamante, también se toma en cuenta la circunscripción para imputar el gasto electoral. “No es lo mismo alquilar una tarima en Quito que en Loja. Todo eso se considera”, sostiene la funcionaria.



José Cabrera, consejero del CNE, cree que la capacidad operativa del área de fiscalización y control de gasto se verá superada por el número de candidatos que participarán en los comicios del 24 de marzo. “Será imposible detectar todos estos procesos, por la cantidad de candidatos y la extensión. No es posible estar en todo lado”, sostuvo Cabrera.



Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones políticas para que denuncien posibles irregularidades durante la campaña.



A escala nacional, el CNE inscribió 80 281 candidaturas para terciar en las urnas. El lunes, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sustanció las últimas cuatro apelaciones relacionadas a la calificación de candidaturas. Pero el CNE todavía no difunde la lista final de candidatos que aparecerán en las diferentes papeletas.



Cabrera, además, dijo que se espera una “explosión” de actos promocionales en las dos últimas semanas de campaña. Agregó que en los primeros 15 días, el proselitismo se concentró en la vía pública.



El analista César Ulloa califica como “shows artísticos disfrazados” a los conciertos con fines proselitistas. Agrega que el control del gasto electoral ha sido deficiente a lo largo de la historia, sobre todo, en lo que respecta al financiamiento privado para las campañas.



Con ello coincide el catedrático Marcel Merizalde, quien además cree que el CNE ha tenido falencias en la organización de los comicios. Sostiene que no se ha superado el modelo que primó en la institución en los últimos diez años.



Ayer, los cinco consejeros electorales se reunieron con representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país. En la cita se difundió el cronograma para los comicios.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, pidió hacer una “minga para sacar adelante las elecciones” y dijo que las diferencias entre consejeros no incidirán en el proceso.