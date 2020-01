Funcionaria pública detenida por estafar a beneficiarios y cobrar el bono del MIES en Loja

LEA TAMBIÉN

Juana C., funcionaria del Ministerio Económica e Inclusión Social (MIES) fue denunciada por la supuesta estafa que habría realizado a personas de la tercera edad vulnerables, quienes recibían un bono del Gobierno en el cantón Calvas, provincia de Loja, en el sur del Ecuador.

La Fiscalía informó el lunes 27 de enero del 2020 que, según las investigaciones, la servidora pública habría engañado a los beneficiarios del bono Mis Mejores Años para quedarse con el dinero que mensualmente debían recibir los adultos mayores.

La investigación de Fiscalía se inició el 14 de noviembre de 2019, con la denuncia de la Directora y representante legal de la Dirección Distrital de los cantones Calvas, Gonzanamá y Quilanga del MIES en Loja, quien hizo conocer sobre la posible comisión de un delito por parte de la funcionaria, quien laboraba en el balcón de servicios.



"Los resultados de la investigación previa determinaron que Juana C. se aprovechaba de la ingenuidad de los beneficiarios del bono Mis Mejores Años, quienes se acercaban a Balcón de Servicios para solicitar información de este beneficio", señala el Ministerio Público.



"La funcionaria, al observar que los adultos mayores se encontraban habilitados en el sistema, inducía al engaño, solicitando documentos y concurría a las oficinas de un banco en esos cantones lojanos para cobrar los valores, aduciendo que los beneficiarios esperaban en las oficinas del MIES y que debido a su condición física no podían acercarse personalmente. Luego de cobrados los valores –que por lo general eran acumulados– llamaba a las víctimas indicándoles que desde el siguiente mes podían ir a cobrar por primera vez el bono", detalló la Fiscalía.



El bono del Gobierno que debían recibir los adultos mayores era de USD 100 mensuales y se entrega a las personas que han cumplido 65 años de edad y que se encuentran ubicadas en el primero y segundo quintil más pobre del Ecuador.



Tras la investigación, el Juez dictó prisión preventiva en contra de Juana C.,

por pedido del fiscal que llevó el caso, debido a la presunta participación en el delito de estafa.



La Fiscalía presentó como elementos de convicción los originales de las transacciones realizadas, versiones de las víctimas, videos de vigilancia del banco donde la acusada cobraba el bono; la certificación del sistema del MIES, en las que se verificaron los pagos; versiones de los funcionarios del Ministerio y Banco de Loja, entre otros.



Las indagaciones del caso continuarán, pues la Fiscalía dispuso una pericia contable para analizar todas las transacciones de cobro de los beneficiarios del bono e identificar la existencia de más posibles víctimas.



El artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece la pena de cárcel para quienes incurran en el delito de estafa.



Esa Ley establece que "la persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años".