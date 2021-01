Así funcionarán las playas de Manabí este sábado 9 y domingo 10 de enero del 2021

Los cantones manabitas, con excepción de Olmedo, seguirán en semáforo amarillo y los COE han determinado nuevas restricciones para evitar contagios por covid-19. Las playas estarán abiertas, con horario restringido de acuerdo a la disposición de cada COE cantonal.

Jipijapa emitió 17 restricciones para enero



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Jipijapa emitió un nuevo reglamento que entró este viernes 8 de enero del 2021 en todo el cantón. La playa de Puerto Cayo que había permanecido cerrada, abrirá de 05:00 a 17:00. En esa parroquia se autorizó el campeonato de futbol, pero sin espectadores.



Se prohibió la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia. El expendio de bebidas alcohólicas será hasta las 22:00, de lunes a sábado y feriados al igual que el consumo en espacios públicos.



La restricción vehicular se iniciará a las 22:00 y terminará a las 05:00. Los supermercados tienen permiso de funcionar de 07:00 a 21:00.



Mientras que los gimnasios podrán abrir, pero con el 30% de su aforo. Mientras que las bailoterapias se realizarán con máximo 20 personas.



También se prohibieron los velatorios de personas que hayan fallecido en el contexto del covid-19. Por otras causas de muerte, el velorio se hará con hasta 25 personas.



En Sucre se amplió el horario de restaurantes



Los restaurantes de Bahía de Caráquez podrán atender hasta las 22:00, pero con el 30% del aforo. No hay restricción vehicular en el cantón, pero se harán controles al servicio de transporte público para que cumplan con las normas de bioseguridad (gel antibacterial y uso de mascarillas). Las playas estarán abiertas, de 06:00 a 18:00.



Las playas de Pedernales estarán abiertas



En Pedernales no se emitieron nuevas resoluciones debido a que se seguirá con la normativa del semáforo amarillo. Las playas estarán habilitadas de 10:00 a 17:00. Los bañistas deberán acatar el distanciamiento social y el uso de mascarillas ya que habrá operativos de policías y militares.



En Manta las playas están abiertas hasta las 15:00



El COE de Manta resolvió que los balnearios playeros estarán abiertos de 05:00 a 15:00 y los locales comerciales de esas zonas hasta las 17:00. Los vehículos podrán circular de 05:00 a 23:00. Los restaurantes podrán atender con el 50% del aforo y las reuniones no podrán exceder de las 25 personas. La venta de bebidas alcohólicas está prohibida de viernes a domingo y feriados. Las personas no pueden consumir alcohol en espacios públicos.



En Portoviejo se realizarán controles el fin de semana



La playa de Crucita y el manglar de La Boca estarán abiertos con un aforo del 25%. Según el Municipio ese aforo será monitoreado por aire, a través de drones, y con operativos. Cuando el aforo llegue a su límite, la playa se cerrará.



Los restaurantes y negocios de comida rápida abrirán hasta las 00:00, con un aforo del 50%. En estos lugares se podrá vender dos bebidas alcohólicas para acompañar las comidas. Los espectáculos artísticos, cines y teatros tendrán un aforo del 50%.

El expendio de licor solo estará permitido hasta las 22:00, de lunes a sábado y feriados. Los domingos está prohibida la venta.