¿Qué función tiene en el mercado de valores Decevale, firma que enfrenta procesos en la Súper de Compañías?

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros inició acciones en contra del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale). Las acciones serían posiblemente una demanda penal y una intervención.

Estas medidas se dan en el marco de la investigación por un posible fraude por parte de las empresas Ecuagran y Delcorp en el mercado de valores, que habría perjudicado -entre otros- al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), tras haber comprado facturas comerciales que estas firmas negociaron en bolsa. El monto de esos papeles adquiridos por el Isspol asciende a USD 25 millones.



Decevale es un actor clave en el mercado bursátil al ser el único ente autorizado para hacer efectivas las transacciones que se realizan en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, por medio de papeles. Esa es su primera función, la compensación y liquidación entre los partícipes de una operación bursátil.



La segunda función es la desmaterialización de los títulos valores, que consiste en la anotación y registro electrónico en cuentas de los valores depositados. “Por Ley, desde el año 2014, los títulos no pueden ser emitidos en forma física, son emitidos en forma electrónica”, recuerda Fernando Simó, presidente de la Asociación de Casas de Valores.



Sobre el proceso que se lleva a cabo en contra de Decevale, Simó indicó que espera que no tenga ningún impacto en el flujo de papeles que se negocian en bolsa. El ejecutivo recalcó que sin esta entidad no habría quién registre en el país la compra y venta de títulos desmaterializados en el mercado bursátil.



Simó subrayó que pese a la emergencia por la pandemia, el mercado ha respondido de manera adecuada, con un volumen de negociaciones similar al del año pasado.



En el mercado nacional se negociaron hasta agosto USD 7 839 millones, en renta fija y variable, según la Bolsa de Valores de Quito. En todo el 2019 se transaccionaron USD 11 796 millones.