Una parte de la Función Judicial iniciará vacaciones el 23 de diciembre del 2020; conozca qué áreas no atenderán

El Consejo de la Judicatura informó que desde el próximo 23 de diciembre, los funcionarios judiciales saldrán de vacaciones por 15 días.

La Judicatura explicó la mañana de este miércoles 16 de diciembre del 2020 que la vacancia se aplicará con base en el Código Orgánico de la Función Judicial, reformado por la Asamblea este año. Allí se, establecen dos periodos de vacaciones al año, de 15 días cada uno.



El receso no aplica para los servidores de las dependencias que manejan temas penales, familia, niñez y adolescencia; violencia contra la mujer y la familia, tránsito, adolescentes Infractores y garantías penitenciarias.



“Para los servidores de estas dependencias, las Direcciones Provinciales de la Judicatura aprobarán calendarios específicos de vacaciones, en los cuales se tomarán las previsiones necesarias para garantizar el servicio y atención a la ciudadanía”, indicó la Fiscalía.



Según el Código Orgánico de la Función Judicial, las vacaciones de los servidores se acreditarán después de 11 meses de trabajo continuo. Se podrán acumular hasta 60 días y no serán pagadas con dinero “sino cuando el servidor judicial cese en sus funciones”.



¿Qué dependencias entrarán en receso?



-Las Cortes provinciales del país



-Juzgados de inquilinato, civil, mercantil, laboral, contencioso administrativo y otras materias no penales.



La Corte Nacional tampoco entra en este receso. Mientras que las Notarías y Defensoría Pública, al ser entes autónomos, sus direcciones deberán coordinar con la Judicatura el calendario de vacaciones.