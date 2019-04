Función Judicial laborará normalmente este 1 de mayo del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso que la atención, en todas las oficinas de la Función Judicial, se cumpla con normalidad el miércoles 1 de mayo de 2019.

La medida rige para todas las dependencias jurisdiccionales y administrativas que atenderán en el horario de 08:00 a 17:00.



La decisión se adoptó en consideración de que, a escala nacional, están programadas más de 8 000 audiencias para este miércoles. El objetivo es que estas diligencias no sean suspendidas y no se afecte el servicio de justicia.



La Judicatura dice que con esta medida se garantiza la seguridad jurídica de las partes procesales, tal como lo dispone la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo publicada en el Registro Oficial 906 (20 de diciembre de 2016), en el artículo 2 numeral 2 de esta ley.



También se cumple con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 729 de 29 de abril de 2019, que en el artículo 3 señala que: “Durante el lapso de la suspensión de la jornada de trabajo se deberá garantizar la provisión de los servicios públicos básicos, en los cuales las máximas autoridades de las instituciones, entidades, organismos del sector público deberán disponer que se cuente con el personal mínimo que permita atender satisfactoriamente las demandas de la colectividad […]”



La Judicatura recuerda a la ciudadanía que los servidores judiciales no laborarán el viernes 3 mayo.