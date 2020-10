¿Por qué hay una fumarola sobre el volcán Cotopaxi?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El volcán Cotopaxi generó la mañana de este martes 27 de octubre del 2020 un sinfín de publicaciones en las redes sociales cargadas de información falsa.

Los usuarios relacionaban la presencia de una fumarola sobre el volcán Cotopaxi con el sismo de 4,5 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro estuvo en Machachi (cantón Mejía), ubicado a 45 kilómetros al sur de Quito, y a una profundidad de 3,1 kilómetros.



¿Hay alguna relación? Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, explica que la presencia de la fumarola no es nueva. De hecho, según el reporte del ECU 911, a las 06:00 de este martes ya se encontraba la nube sobre el cráter. El mismo fenómeno se dio el sábado pasado.



Hidalgo recuerda que el volcán está activo y que desde su última erupción, en el 2015, se observa más seguido el vapor de agua sobre el volcán, sobre todo después de los días lluviosos o en verano cuando el cielo está despejado.



Sobre la relación con el sismo, Hidalgo dice que el fenómeno tectónico "mueve todo lo que hay debajo de la tierra. Si hay alguna relación, eso no podemos determinarlo".



Hasta las 10:30 de este martes, se han registrado 28 réplicas. El sismo original fue sentido en Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua.



¿Hay algún vínculo del sismo con la tormenta eléctrica reportada ayer en Quito? "Los fenómenos meteorológicos no están relacionados con los fenómenos geológicos", dice Hidalgo.