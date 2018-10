Fujimori dice que si vuelve a prisión será 'una condena a muerte'

LEA TAMBIÉN

El expresidente peruano Alberto Fujimori afirmó este jueves 4 de octubre del 2018 que su salud no resistirá si es enviado de nuevo a prisión, como se supone que debe ocurrir desde que la Justicia determinara el miércoles que el indulto que lo favoreció es inválido.

"Quiero pedirle al presidente (Martín Vizcarra)y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten", afirmó Fujimori, de 80 años de edad, en un video grabado en la clínica en que se le atiende y que fue distribuido por las redes sociales.



"Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar (porque) está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más", suplicó el exmandatario, al que le faltan cumplir 15 de los 25 años que se le impusieron como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros agravados.

"Quiero decirles a las autoridades y a los políticos que por favor no me usen como arma política", insistió el líder de derecha radical, quien, según su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, sufre de una aceleración en los latidos de su corazón y de baja presión arterial desde que se enteró de que el indulto fue revocado.



Fujimori quedó desde este jueves bajo custodia policial en la clínica Centenario, en cumplimiento de la orden de captura dictada por el juez Hugo Núñez, aunque su traslado a una prisión solo procederá cuando los médicos le den de alta.



En el video, Fujimori luce demacrado y con el cabello desordenado, pero su tono de voz es firme y el control sobre sus palabras es evidente. Según se puede apreciar, permanece conectado a algunos aparatos que no se llegan a visualizar bien.



Núñez decidió que la forma en que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczysnki entregó el indulto en diciembre no se ajustó a los protocolos de tratados internacionales.



El juez se pronunció después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que acudieron familiares de las víctimas para buscar que el indulto quedara sin efecto, decidiera que fuera la propia Justicia del Perú la que decidiera sobre el asunto.



En el video, de toma cerrada, no aparece ninguna otra persona, por lo que se ignora quiénes acompañan al exgobernante.