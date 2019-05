Las fuerzas sirias decretan alto el fuego unilateral en Idlib, según Rusia

LEA TAMBIÉN

El Ejército sirio ha decretado un alto el fuego unilateral en la zona de distensión de Idlib, informó hoy domingo 19 de mayo de 2019 el Centro ruso para la Reconciliación de las Partes en Conflicto.

El alto el fuego unilateral está en vigor desde las 00.00 hora local del sábado 18 de mayo de 2019, indicó la agencia rusa Interfax.



Idlib, así como áreas de las provincias de Hama, Alepo y Latakia, están controladas por movimientos insurgentes, entre los que se incluye el Organismo de Liberación de Levante, alianza en la que participa la exfilial siria de Al Qaeda.



Rusia indicó este domingo que los grupos armados continúan atacando las posiciones de las fuerzas gubernamentales y la población civil en esas provincias.



Desde finales de abril, Damasco y Moscú han lanzado miles de bombardeos contra posiciones de los grupos insurgentes.



Las tropas sirias han conseguido arrebatar a los opositores terreno en Hama, Latakia e Idlib, aunque los medios oficiales no informan de ello pues no se ha anunciado oficialmente una ofensiva.



En esas áreas hay establecido una zona desmilitarizada que fue sellada el pasado septiembre por Turquía, valedora de la oposición, y Rusia para detener una ofensiva que entonces parecía inminente.



Los esfuerzos de Ankara y Moscú por acabar con el último foco terrorista no han dado sin embargo los resultados esperados, tal y como han reconocido en numerosas ocasiones los presidentes ruso, Vladímir Putin, y turco, Recep Tayyip Erdogan.



El alto el fuego unilateral del Ejército sirio se produce después de que la ONU y varias potencias internacionales presionaron este viernes 17 de mayo de 2019 a Siria y Rusia para que detengan sus bombardeos sobre la provincia, donde en las tres últimas semanas han muerto al menos 160 personas y numerosos hospitales y escuelas han sido destruidos.



En la zona viven unos 3 millones de civiles, que, según la ONU, corren un grave peligro en caso de un conflicto a gran escala.