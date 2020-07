Hombre que agredió a empleados de parqueadero en Guayaquil no pertenece al 'servicio activo' de las Fuerzas Armadas, dice la institución

LEA TAMBIÉN

Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales. Muestran a un hombre que se opone a pagar una tarifa por el tiempo que su vehículo permaneció en un estacionamiento. Vestido con un traje de color verde, el ciudadano agrede física y verbalmente a los colaboradores de un estacionamiento. Los amenaza con un bastón eléctrico.

En Twitter, un usuario identificado como Victor Matamoros difundió imágenes de lo sucedido y aseguró que el implicado era un capitán de las Fuerzas Armadas. En el video aseguró que el hombre "golpea a mi compañero de trabajo y nos amenaza con bastón aturdidor de electricidad". El video, difundido el 27 de julio del 2020, suma hasta este 28 de julio más de 15 000 reproducciones.



Según el usuario de Twitter, el hombre involucrado en el suceso no quiso "pagar los días que estuvo parqueado su vehículo". Por ello "me amenaza con un bastón aturdidor de electricidad y a mi compañero le golpea al tratar de evitar que salga del parqueo". En otro mensaje, Matamorros aseguró que el vehículo había estado estacionado durante tres días y que el valor que se debía cancelar por su permanencia era de USD 42,50.



En Facebook, Matamoros aclaró que trabaja en un lote de parqueo que cobra una tarifa de USD 1,25 la hora o fracción. "lo acontecido con este señor fue que donde trabajo tiene su horario de funcionamiento que es de lunes a sábado, cerrando los fines de semana a las 11 de la noche debido al toque de queda". Según el trabajador, en letreros ubicados en el parqueadero se indica el horario de cierre.



El hombre alegó que "nadie le dijo nada que no abríamos los domingos. Ahora viene hoy lunes alegando que no iba a pagar nada y amenazando con el bastón de descarga eléctrica hacia mi persona para que le deje sacar el vehículo sin pagar. Mi compañero, al ver que el vehículo iba a salir por la entrada tras cerrar la reja como se ve en el video y dicho señor arremete contra él dándole un golpe con el brazo en la boca".



El hecho generó repudio en las redes sociales "si tiene su vehículo en un parqueo privado lo mínimo que debe hacer es pagar. Ese tipo de comportamiento no es digno de FFAA por lógica debe ser sancionado de alguna manera", escribió un usuario. "Esto es una vergüenza, y de cobardes, amenazar con un aturdidor eléctrico a personas desarmadas, que solo estaban cumpliendo con su trabajo. Les grita ladrones y los insulta", escribió otra.

Ante la repercusión que tuvieron las imágenes en redes sociales. las Fuerzas Armadas del Ecuador emitieron un pronunciamiento. Lo hicieron la noche del 27 de julio en su cuenta de Twitter. "Ante un video que circula en redes sociales sobre un presunto militar que agrede a personal en un parqueadero de la ciudad de Guayaquil, las Fuerzas Armadas aclaran que dicho ciudadano no pertenece al servicio activo".