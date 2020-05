Fuerzas Armadas intervienen frente minero en el norte de Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

Una operación militar en norte de la provincia de Esmeraldas logró inhabilitar un frente minero que operaba ilegalmente. La intervención se dio este viernes 29 de mayo de 2020 en la población de Selva Alegre, del cantón Eloy Alfaro, cerca de la frontera con Colombia.

En el operativo se encontraron siete retroexcavadoras y una camioneta doble cabina que operaban en dicho campo, de acuerdo con un informe de las Fuerzas Armadas.

De esta operación participaron 250 efectivos militares y un helicóptero naval, que realizaba sobrevuelos para dar seguridad aérea en una zona, donde en el 2012 también se realizó un operativo similar contra la explotación minera a cielo abierto de forma ilegal.



El operativo permitió descubrir que se realizaba extracción de oro, sin los permisos correspondientes.



El grupo de operaciones 1.4 Esmeraldas, encargado del patrullaje y cuidado de las frontera norte del Ecuador, coordinó el trabajo con la Policía, Fiscalía y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).



Según Juan Carlos González, comandante del Batallón de Infantería Motorizada (Bimot) Esmeraldas, en el sitio se encontró cinco puntos en los que se desarrollaba actividad minera.



En la zona donde se realizó la intervención militar se observaron las excavaciones en algunos sitios y los efectos de la explotación en la parte forestal que había sido arrancada para dar paso a las máquinas que se utilizan en el proceso minero.



En la zona además había un campamento y personas. Sin embargo, ningún ciudadano fue detenido, porque no estaban trabajando en el momento de la incursión y no se les pudo vincular con la actividad ilícita. Tampoco hubo enfrentamientos. Así explicaron los funcionarios.



Esta es una acción más que permite verificar que la actividad minera al margen de la ley no se ha paralizado, a pesar del estado de excepción que vive el país a causa de la pandemia del covid-19.



Mediante un boletín de prensa, la Arcom informó que, entre enero y abril del 2020, se ha decomisado 92 182 kilogramos de material mineralizado en 128 operativos de control realizado en varias provincias del país. El objetivo es combatir las actividades mineras ilícitas. En ese período fueron detenidas 26 personas y fueron incautados dos maquinarias, 17 equipos y dos vehículos de carga pesada.