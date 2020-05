Fuerza de Tarea Conjunta Guayas culmina sus tareas, según vicepresidente Otto Sonnenholzner

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente Otto Sonnenholzner informó la mañana de este jueves, 7 de mayo de 2020, que la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas culmina sus funciones. El anuncio lo realizó en una ceremonia militar en la Primera Zona Naval de Guayaquil.

“El presidente (Lenín Moreno) ha tomado la decisión, vía decreto, culminar con la misión encargada de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Zona Especial de Seguridad”, indicó ante las tropas militares.



El segundo Mandatario dijo que la decisión fue tomada en relación a los resultados estadísticos que han obtenido en torno a la disminución de fallecimientos y a las emergencias en casas de salud privadas y públicas.



“Esto se hace en base a cifras, que nos muestran, por ejemplo, que en los últimos cuatro días, las cifras de fatalidades en Guayaquil ya son muy cercanas a las cifras que teníamos antes de esta pandemia. Los ingresos de emergencia han disminuido en más de un 80%”, añadió.



Según Sonnenholzner, estos nuevos resultados significan que tanto “fuerza pública, el equipo de salud y la ciudadanía ha comprendido y han hecho conciencia de la difícil situación que ha representado enfrentar esta pandemia y de los riesgos que corren cuando no cumplen las decisiones tomadas por el COE”.



Pero informó que esta decisión no significa que Fuerzas Armadas se “retiran de la lucha contra el covid-19”. Ahora los militares serán apoyo de la Policía y de las entidades de Tránsito.



En la ceremonia, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, indicó que no se disminuirá el horario de trabajo de FF.AA. También afirmó que tampoco se reducirá el personal a nivel nacional. De allí que descartó una reducción de sueldos de los uniformados.