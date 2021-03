Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) abre reclutamiento para jóvenes bachilleres

Las inscripción para aspirantes a cadetes y alumnos de Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) se inició este martes 23 de marzo del 2021. El registro se debe hacer en la página oficial de la FAE.

El proceso está marcado por etapas. En el primero se llenan requisitos. Los interesados ya pueden inscribirse en el portal de la institución. Los aspirantes pueden aplicar a alumno infante, alumno técnico, cadete piloto y cadete técnico.



Los requisitos generales son:



1.- No registrar antecedentes penales o procesos judiciales



2.- Certificado de estar inscrito para rendir el examen Ser Bachiller



3.- Estado civil soltero



4.- Ser ecuatoriano de nacimiento



5.- La nota base del examen Ser Bachiller debe estar en el rango de 700 y 1 000 puntos



6.- Los aspirantes no deben estar afiliados a ningún partido político.



7.- No tener cargas familiares



8.- Ser mayor de edad hasta los 27 años 0 días a la fecha de ingreso a la escuela de formación.



Entre otros aspectos en la inscripción también se puede incluir los méritos académicos, deportivos y disciplinarios si es que existen. Los datos personales y de los progenitores también son necesarios.



Todos los documentos llenados en el sitio web deben ser impresos y colocados en una carpeta, de color azul o transparente, de acuerdo con las instrucciones.



Los aspirantes deben acudir con calentador hasta las instalaciones de la FAE en Quito, de acuerdo con las fechas establecidas, en el cronograma.



La medición de la estatura se tomará sin calzado.



La formación para Oficiales será por un periodo de cuatro años.