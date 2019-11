Prenden fuego a un hombre que discutía con manifestantes en Hong Kong

LEA TAMBIÉN

La policía de Hong Kong afirmó el lunes 11 de noviembre de 2019 que un hombre había sido rociado con un líquido inflamable y transformado en antorcha humana tras una disputa con manifestantes prodemocracia, una agresión de una violencia inusual que fue grabada en video y difundida en las redes sociales.

Al menos tres videos de lo ocurrido fueron publicados en foros utilizados por los manifestantes. En todos ellos, se ve a este hombre con una camiseta verde discutiendo con otras personas sobre una pasarela.



Uno de los videos muestra a un hombre vestido de negro rociando a la víctima con un líquido antes de prenderle fuego, provocando el pánico entre las personas que se encontraban alrededor.



“En el incidente más aterrador, alborotadores vertieron líquido inflamable sobre una persona y prendieron fuego”, declaró el portavoz de la policía John Tse en una rueda de prensa, mientras las imágenes de la agresión eran difundidas en una pantalla.



“El hombre fue hospitalizado en un estado crítico”, añadió. Esta agresión se produjo en el barrio de Ma On Shan, a unos 20 kilómetros al norte del barrio financiero de Central.



El lunes fue unas de las jornadas más violentas en Hong Kong desde el comienzo, hace cinco meses, de la movilización prodemocracia, que representa la crisis política más grave en la excolonia británica desde su retrocesión a China en 1997.



Tse afirmó que poco antes del ataque, manifestantes enmascarados habían saqueado la estación de Ma On Shan. Los investigadores piensan que el hombre de la camiseta verde “perseguía a los vándalos”.



“Después, le dieron una paliza y lo transformaron en antorcha humana”, detalló.



Un portavoz de la autoridad hospitalaria indicó que un hombre con quemaduras había sido ingresado en el Prince of Wales Hospital, el centro más cercano a Ma On Shan.



Se desconoce el origen de la disputa, pero en el video parece que el hombre de la camiseta verde critica a los simpatizantes del movimiento prodemocracia, y que las personas en la pasarela le contestan con insultos.