Un año después siguen las fronteras cerradas, el teletrabajo, el control de aforos, restricciones en viajes...

El toque de queda que comenzó a regir en Ecuador la noche del martes 17 de marzo de 2020 sorprendió a mucha gente en la calle. Estaba camino a su casa, saliendo del trabajo o atascada en largas filas de vehículos, con conductores desesperados.

Entre las 21:00 y las 05:00 el Gobierno Nacional prohibió la libre movilidad en todo el territorio ecuatoriano con el Decreto Ejecutivo 1017. El control de su cumplimiento estaría a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.



Ese fue el inicio de la paralización de muchas actividades en el Ecuador y el confinamiento social. Se estableció la prohibición de los vuelos nacionales e internacionales y el transporte interprovincial. Además, se estableció un sistema de placas, pares e impares, para la circulación de vehículos particulares y se autorizaron salvoconductos para sectores estratégicos.



Las medidas se anunciaron la noche del lunes 16 de marzo de 2020, en virtud del estado de excepción que decretó el presidente Lenín Moreno para contener la transmisión del coronavirus. El país estaba enfrentando una “guerra”, dijo en una cadena nacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado como pandemia a un virus que se registró por primera vez en China y que para esa fecha contabilizaba 7 000 muertos a escala global y dos en Ecuador.



Así también se tomaron otras medidas en cascada, como la suspensión de la jornada laboral en el sector público y privado. Se dispuso, el cierre de servicios públicos, a excepción de los de salud, seguridad, servicios de riesgos. Podían funcionar bancos y servicios financieros, tiendas de barrio, mercados y supermercados, clínicas, hospitales, centros de salud, farmacias y todas las industrias relacionadas a sectores estratégicos.



El cierre de fronteras ya se había hecho el 15 de marzo de 2020 y es una de las medidas que se mantiene un año después.



Pero el toque de queda a día seguido aumentó para el caso de cuatro cantones de Guayas. En Guayaquil, Daule, Samborondón y Durán el 18 de marzo comenzó la medida desde las 16:00 hasta las 05:00. La causa fue el incremento de contagios y por la falta de colaboración de la ciudadanía para cumplir el aislamiento.



Posteriormente, a partir del 21 de marzo el toque de queda a escala nacional se amplió de 19:00 a 05:00. A excepción de los cantones de Guayas y también Santa Elena y Galápagos, que fueron sumados a las restricciones desde las 16:00.



Pero desde el 25 de marzo la medida se endureció mucho más. En todo el país se dispuso un toque de queda desde las 14:00 hasta las 05:00. Posteriormente, desde mayo, la medida se flexibilizó en función de los semáforos (rojo, amarillo y verde) para los cantones, en la fase de distanciamiento social. Y el 12 de septiembre terminó la vigencia para renovar el estado de excepción.



A finales del año se generó una polémica cuando el Gobierno estableció el toque de queda vía estado de excepción. El 21 de diciembre de 2020 la movilidad se restringió desde 22:00 a las 04:00. Pero la medida solo duró hasta el 2 de enero de 2021, porque la Corte Constitucional emitió un dictamen de inconstitucionalidad sobre el Decreto 1217, después de los feriados de Navidad y de Fin de Año.