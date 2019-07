Los frentes social y económico se refrescan; hay cuatro nuevos ministros en el gobierno de Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con cuatro nuevos rostros quedó retratado este miércoles 3 de julio del 2019 el Gabinete de Gobierno del presidente Lenín Moreno.



Entre ellos figura el de Monserrat Creamer, quien se presentó como una académica dispuesta a impulsar desde el Ministerio de Educación “políticas educativas sostenibles a largo plazo y más allá de la coyuntura”.

Ella llega al despacho que ocuparon Milton Luna y Fánder Falconí, durante la primera mitad del actual Gobierno. Creamer dijo que actuará “con base en la validación nacional e internacional” para una educación inclusiva.



El cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco, en cambio, rompió el protocolo y fue sin corbata a tomar juramento como Ministro de Cultura. Velasco reemplaza al escritor Raúl Pérez Torres.



En el puesto que ocupaba el empresario Pablo Campana se ubicó otro, Iván Ontaneda Berrú, quien como flamante Ministro de la Producción se comprometió a trabajar por lograr acuerdos comerciales y para impulsar las reformas necesarias para la generación de empleo en el país.



Aunque a primera vista no se notó en la fotografía, hubo alguien que faltó para que el frente social esté completo: la nueva autoridad del Ministerio de Salud Pública (MSP).



Tras la renuncia de Verónica Espinosa, quien afronta un proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones, el puesto fue encargado a Catalina Andramuño, una médica guayaquileña.

En el Gabinete hay cuatro nuevos ministros Juan Fernando Velasco es el nuevo ministro de Cultura. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO Los 12 nuevos funcionarios del Gabinete de Gobierno se posesionaron en el Salón Amarillo en Carondelet. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO El presidente Lenín Moreno tomó el juramento de los 12 nuevos funcionarios este miércoles 3 de julio del 2019. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO El presidente Moreno oficializó el nombramiento de ministros y secretarios de Estado, algunos de los cuales ya estaban encargados de carteras de Estado. En la ceremonia de leyó el Decreto Ejecutivo elaborado para realizar los nombramientos. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO ver en pantalla completa



Espinosa es la tercera exministra del actual Gobierno en afrontar un proceso de este tipo en la Asamblea, detrás de la excanciller María Fernanda Espinosa y de Carlos de la Torre, exministro de Finanzas.



Durante su discurso, en medio de la ceremonia de posesión, el presidente Moreno manifestó que nadie debe tener temor de servir al país.



“Les soy sincero: a más de la mitad de los señores ministros no les había conocido nunca, he tenido la oportunidad, en la gestión, de conocerlos, de revisar sus carpetas, conversar con ellos y créanme que hemos tomado la decisión correcta”, expresó.



Moreno añadió que tras la etapa del diálogo, ahora es tiempo de los acuerdos. Y que en ese sentido se requiere “cambiar un poco el ritmo” .



Sostuvo que la gestión de los ministros será evaluada por su administración en función de tres objetivos: empleo, oportunidades y desarrollo.



Pero tuvo un encargo especial para Edmundo Moncayo, nuevo director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (PAPL) y Adolescentes Infractores.



A él le pidió encontrar mecanismos para una salida al problema del hacinamiento carcelario en el país.



Entre los rostros nuevos del Gabinete está también el de Guido Macchiavello, nuevo ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, en lugar de Xavier Torres.



Torres, a su vez, no saldrá del Gabinete, sino que se desem­peñará como consejero del Gobierno en temas de discapacidades y atención a personas adultas mayores, un nuevo puesto creado en Carondelet.



Mientras que Agustín Albán Maldonado asumió como secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hasta junio ese puesto lo ocupó Adrián Bonilla. Antes estuvo el exalcalde Augusto Barrera.



El puesto que dejó Marlo Brito como secretario de Derechos Humanos lo ocupará ­Cecilia Chacón Castillo. Y Carlos Ibáñez tomó juramento como presidente del Directorio de la Empresa Coor­dinadora de Empresas Públicas EMCO.



Durante el acto que se dio en el Salón Amarillo de Carondelet, además, Andrés Michelena asumió oficialmente como titular del Ministerio de Telecomunicaciones, Eduardo Khalifé como secretario general de Comunicación de la Presidencia y Andrés Madero como Ministro de Trabajo.



Previamente, el Mandatario recibió las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores, entre ellos Michael Fitzpatrick, de Estados Unidos, y Chen Guoyou, de la República Popular China.



En el Gabinete ministerial hay cuatro nuevos ministros



Monserrat Creamer, ministra de Educación



La reconocida académica reemplaza a Milton Luna. Fue parte del diseño y gestión del Programa Nacional de desarrollo profesional docente Siprofe.

​

Guido Macchiavello, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda

​

Arquitecto de profesión, releva en el cargo a Xavier Torres, quien asumió como consejero de Gobierno en temas de discapacidad y adultos mayores.



Juan F. Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio



El cantautor ecuatoriano ocupa desde ayer el Ministerio que estuvo a cargo del escritor Raúl Pérez Torres, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.



Iván Ontaneda, ministerio de Producción y Comercio Exterior

​

El empresario releva en el cargo a Pablo Campana. Ontaneda, del sector cacaotero habló de buscar acuerdos comerciales como una de sus metas.