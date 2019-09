Las frases de la segunda jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas

LEA TAMBIÉN

La 74 Asamblea General de la ONU fue escenario este miércoles 25 de septiembre del 2019 de los discursos de varios líderes latinoamericanos y también del presidente iraní, Hasan Rohaní. Estas fueron algunas de las frases más destacadas que lanzaron al mundo desde la tribuna internacional.

Hasan Rohaní, presidente de Irán:



"Quisiera anunciar que nuestra respuesta a cualquier negociación bajo sanciones es negativa".



"Nunca vamos a negociar con un enemigo que busca hacer que Irán se doblegue utilizando armas de pobreza y presión".



Iván Duque, Presidente de Colombia



"Señoras y señores, es el momento de llamar las cosas por su nombre: La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional".



"Mi Gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia", sostuvo el mandatario, que exhibió el dossier de 128 páginas que entregará al organismo internacional".



Juan Orlando Hernández, Presidente de Honduras:



"Hoy denuncio que, por mi lucha contra el crimen organizado, soy sujeto a atentados y ahora a una campaña sucia de desprestigio liderada por narcotraficantes, mareros (pandilleros), policías corruptos y depurados, asesinos confesos, empresarios coludidos que financian estos criminales y hasta políticos".



Lenín Moreno, Presidente de Ecuador:



"En Ecuador, pese a nuestras carencias de recursos hemos atendido a todos quienes llegaron hasta el mes de agosto a nuestro territorio desde Venezuela".



Jimmy Morales, Presidente de Guatemala:



"La secretaría general de la ONU polarizó a la sociedad guatemalteca a través de la Cicig. Dicha Comisión vulneró los principios de soberanía nacional, no respetó las leyes de nuestro país, socavó la autonomía, puso en riesgo la paz social y desafío la gobernabilidad de la región".



Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica:



"Esa es nuestra responsabilidad. Anticiparnos a la dirección que lleva hoy la historia y aprovechar las oportunidades, sin que sea una nueva crisis económica, ambiental o bélica la palanca que lleve a adoptar los cambios necesarios".



Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania:



-"En el mundo no hay guerras completamente ajenas, no estén tranquilos ante Rusia".



Barhan Salih, presidente de Irak:



"No queremos que nuestro país forme parte de ningún conflicto ni sea campo de batalla para dirimir cuestiones internacionales".