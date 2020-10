¿Cuáles son las frases más frecuentes de estudiantes y docentes en clases virtuales?

LEA TAMBIÉN

“Profe, puedo apagar mi cámara; mi Internet es muy malo” y “No se escucha, se cortó la conexión”. Estas son las frases que más repiten los estudiantes, durante las clases virtuales. Debido a la pandemia de covid-19, en las instituciones se optó por la educación en línea (videoconferencias y actividades digitales) o trabajos en casa, desde el 12 de marzo del 2020.

La mañana de este miércoles 7 de octubre del 2020, EL COMERCIO se contactó con docentes y alumnos, para conocer cuáles son las expresiones más frecuentes en su jornada escolar en línea.



Thula Dávila, jefa de estudios de secundaria en el Colegio Internacional Sek Los Valles, ubicado en la parroquia de Cumbayá, destaca que los chicos se disculpan por la mala conexión o por los inconvenientes tecnológicos.





“Disculpe profe, tuve problemas con Internet”.



“Lo siento, profe. No me pude conectar porque se fue la luz en mi casa”.





Ella además sostiene que frecuentemente los chicos preguntan sobre el retorno a clases presenciales.





“¿Cuándo volvemos al colegio?, ya queremos compartir con nuestros compañeros”.



“Estamos cansados de pasar todo el día conectados a la computadora”.



Berenice Villacís, docente de Lengua y Literatura de un plantel fiscal, coincide en que las frases más comunes están relacionadas con los líos de conectividad.





“¡Ya me perdí, profe! Mi máquina se apagó”.



“No le escuché, ¿Qué debemos hacer?”.





Muchos chicos -cuenta Villacís- olvidan deshabilitar sus micrófonos, por lo que se escuchan los “regaños de sus madres o padres”. En ocasiones, esto es motivo de risas entre sus compañeros.





“¡Uy, ya te fregaste!”.



“Profe, mejor sáquele para que no le hable más su mamá”.



Durante las clases virtuales, los profesores tienen los mismos inconvenientes con la tecnología. Muchos se han desconectado, dejando a los chicos solos en las plataformas. Superados estos líos, Berenice, a cargo de octavos, novenos y décimos años, ha pedido que respeten las normas de trabajo.



“Chicos, por favor, cierren sus micrófonos y levanten la mano antes de contestar”.



“Respetemos las normas y a los compañeros”.





En lo virtual, el profesor también ha reforzado su trabajo como consejero de sus estudiantes. Thula, por ejemplo, da mensajes positivos a sus alumnos, a inicios de cada actividad.





“¡Ánimo chicos! ¿Cómo se sienten hoy?”.



“Vamos a poner todo el entusiasmo para aprender más”.





En un lenguaje más relajado, niños y adolescentes interactúan y bromean en las videoconferencias. Cuando uno de sus compañeros quiere lucirse con sus maestros, Emily Arias, de 12 años, levanta la mano y dice: “¡Que buen dato! Te pasaste mi crack, pero nadie te pregunto”.





Esta expresión -cuenta su madre Patricia Guevara- ha sacado más de una sonrisa entre sus amigos.

Otros niños, en cambio, esperan con ansias el receso. Cada día, Adrián Arias, de 6 años, pide la palabra y señala con alegría “¡Ya es hora del recreo!”.