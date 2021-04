Francisco Jiménez aclaró declaraciones sobre indulto a figuras del correísmo

Francisco Jiménez, asambleísta electo de Creo, aclaró sus expresiones vertidas la mañana de este miércoles 21 de abril del 2021, sobre la posibilidad de indultar a figuras del correísmo en el marco de las negociaciones legislativas para la gobernabilidad.

El flamante legislador concedió una entrevista en el medio digital La Posta. Ahí fue consultado sobre si consideran conceder indultos a cuadros del gobierno de Rafael Correa.



Jiménez respondió: "Es una decisión que tiene connotaciones políticas serias, pero es una decisión que también tiene connotación jurídicas. En los próximos días, porque estamos en un proceso que está en marcha de negociaciones, yo no quiero afectar con mis declaraciones".



El periodista Andersson Boscán repreguntó ¿No confirmas tú que lo están revisando? Respondió: lo estamos valorando. Agregó: "los hechos jurídicos del proceso y segundo, la estabilidad política que requiere el país, son los dos parámetros que van a ser importantes para tomar esa definición".



Esas declaraciones causaron revuelo en las redes sociales. Después de ello, Jiménez, a través de su cuenta en Twitter, rectificó: "Aclaración @LaPosta_Ecu. No se ha discutido, valorado, ni previsto indulto alguno. Ofrezco disculpas si me expresé mal o si se malinterpretaron mis declaraciones. El presidente @LassoGuillermo y nuestro bloque de @CREOEcuador tienen como única agenda la reactivación del país".



También pidió tranquilidad y dijo que no existe la menor intención de interferir en el trabajo de la administración de Justicia. "Queremos estabilidad política, pero también queremos que la Justicia haga su trabajo, sin interferencia de nadie. Nuestra prioridad es la agenda de reactivación del país".

En la entrevista Jiménez afirmó que sobre los acuerdos legislativos habrán decisiones claras en los próximos días. Afirmó que esperan que con el PSC se logre una alianza legislativa. "Esperemos junto a ellos tener un solo bloque legislativo".



Recordó que están en diálogo con varias bancadas y reconoció que hay varios nombres que están sobre la mesa. "Pero, por supuesto, nuestra primera opción es que esa alianza que fue para las elecciones siga siendo esta vez para un bloque legislativo".