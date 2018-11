Francia reembolsará preservativos bajo receta médica para luchar contra el sida

LEA TAMBIÉN

Francia rembolsará preservativos bajo receta médica para reforzar la lucha contra el sida, anunció este martes (27 de noviembre del 2018) el gobierno.

“A partir del 10 de diciembre”, los franceses podrán procurarse “cajas de 6, 12 o 24 preservativos” mediante una receta médica, explicó el ministerio de Sanidad.



Solo se recetará la marca Eden, del laboratorio francés Majorelle, el único que lanzó un procedimiento ante las autoridades sanitarias para que sus preservativos fueran reembolsados por la seguridad social.



El objetivo es reforzar la “imagen del preservativo”, subrayando que no se trata de “un artilugio sexual, sino de un verdadero instrumento de prevención indispensable” y “desarrollar su uso sobre todo entre los jóvenes y los nuevos usuarios cuyo poder adquisitivo es limitado”, señaló el laboratorio.



Según la ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, cada año se detectan en Francia 6 000 nuevos casos de personas seropositivas, sobre todo entre los jóvenes menores de 25 años, que “a menudo utilizan el preservativo durante su primera relación sexual pero no en las siguientes”, explicó.



Pero la medida no se dirige únicamente a los jóvenes, sino también “a quienes presentan o no un riesgo particular, y tanto a las mujeres como a los hombres”, precisó la ministra a la radio francesa France Inter.