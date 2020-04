Francia prolonga hasta el 11 de mayo el confinamiento por coronavirus

LEA TAMBIÉN

El presidente francés Emmanuel Macron prorrogó hasta el 11 de mayo las estrictas medidas de confinamiento para combatir la epidemia del coronavirus, que ya causó cerca de 15 000 muertes en Francia.

“El 11 de mayo próximo será el inicio de una nueva etapa. Será progresiva y las reglas podrán ser adaptadas en función de los resultados”, dijo Macron en una discurso televisado este lunes 13 de abril del 2020.



A partir del 11 de mayo Francia reabrirá “progresivamente” las guarderías y escuelas del país, pero las universidades, restaurantes y cafés permanecerán cerrados.



Asimismo, las fronteras de Francia con países no europeos permanecerán cerradas “hasta nuevo aviso”.



Desde hace cuatro semanas, los 67 millones de franceses viven confinados en sus casas y solo pueden salir para ir a trabajar cuando no es posible hacerlo a distancia o realizar actividades básicas como comprar comida, medicamentos o realizar una hora de ejercicio físico diario.



Francia roza los 15 000 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, y en las últimas 24 horas registró 574 decesos.



No obstante, el número de personas en cuidados intensivos registró una disminución, con “24 pacientes menos”, según cifras de la dirección general de Salud, que señala que la epidemia se sitúa en una “alta meseta”.