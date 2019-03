Francia contraria a aplazamiento del Brexit sin 'estrategia creíble' de May

LEA TAMBIÉN

Francia advirtió el miércoles 20 de marzo del 2019 que se opondrá al aplazamiento del Brexit solicitado por la primera ministra Theresa May si el gobierno británico no presenta una “estrategia creíble”.

“Una situación en la que la señora May no pueda presentar ante el Consejo Europeo garantías suficientes sobre la credibilidad de la estrategia conduciría a descartar la petición de aplazamiento y a preferir una salida sin acuerdo ” advirtió el canciller francés en una intervención ante el parlamento.



El ministro fijó tres condiciones para que se pueda conceder “un aplazamiento de algunas semanas”.



La primera es que “la prolongación tenga como objetivo finalizar la ratificación del acuerdo de retirada negociado”, la segunda que “Reino Unido sea muy claro sobre el hecho de que la retirada negociada el pasado mes de noviembre no será renegociada” y por último que ese país “no participe en las elecciones europeas” de mayo.