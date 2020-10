Francia entra en confinamiento; miles de parisinos abandonan la ciudad a pocas horas de la nueva cuarentena

LEA TAMBIÉN

Francia se convertirá a partir de la medianoche del viernes 30 de octubre del 2020 en el segundo país europeo, después de Irlanda, en aplicar un nuevo confinamiento, previsto para un mes aunque con más excepciones que en marzo, por lo que apela a la responsabilidad ciudadana para contener el virus.

"Vivimos una situación fuera de lo común. La solución está en manos de la ciudadanía", dijo este 29 de octubre en rueda de prensa el primer ministro, Jean Castex, que insistió en que las medidas de protección son las más efectivas: limitar los contactos, respetar las distancias y llevar mascarillas, incluso dentro de las casas.



Una postura que coincide con los especialistas y científicos que se han pronunciado en las últimas horas, como la directora del Instituto de Epidemiología de Salud Pública francés, Dominique Costagliola, que señaló que el país "ha fracasado en su desconfinamiento".



Pocas horas antes de que inicie la nueva cuarentena nacional, en París, miles de personas abandonaron la ciudad. Según informaron medios internacionales, este 29 de octubre hubo más de 700 kilómetros de embotellamientos en la capital francesa.

En las últimas 24 horas, el país registró 47 637 nuevos contagios confirmados de covid-19, una de las cifras más altas de la última semana, y 250 nuevos fallecimientos, con lo que el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia sube a 36 020 y el de casos a 1,282 millones.



La tasa de positivos se encuentra ya en el 19,4 y en la última semana ha habido 15 786 hospitalizaciones, 2 278 de ellas en ucis.



Castex insistió hoy en que la expansión del virus golpea "con la misma brutalidad toda Europa" y que "nadie" había previsto una ola "tan violenta y rápida".



"No hay otra solución" que el confinamiento, constató Castex.



A diferencia de los casi dos meses de confinamiento entre mediados de marzo y principios de mayo, el Gobierno francés ofrece más flexibilidad.



Las salidas del domicilio para acudir al médico o a un especialista se permiten, hay un mayor abanico de empresas que mantendrán la actividad, como comercios de bricolaje, guarderías, hoteles y servicios médicos.



Además, los comercios que quieran ofrecer servicio de recogida de pedidos o envíos a domicilios podrán hacerlo.



Las precisiones del Gobierno tras el anuncio del reconfinamiento que hizo el presidente, Emmanuel Macron, el miércoles, permitieron aclarar que el trabajo solo será una razón para salir de casa en los casos en los que sea imposible el teletrabajo. En la medida de lo posible, piden que se limite a un par de días a la semana.



Para salir del domicilio, habrá que llevar una declaración jurada con opciones que incluyen salidas para hacer la compra, ir a la farmacia o al médico, hacer deporte o pasear a las mascotas durante un máximo de una hora y en un perímetro de un kilómetro o acudir a visitar a un familiar o una persona vulnerable.



A esto se añaden ahora acompañar o recoger a los niños a la escuela, desplazamientos de viajes, permitidos dentro de las fronteras de la Unión Europea y fuera de la UE únicamente para residentes en Francia o regreso de franceses, en ambos casos llevando una prueba de diagnóstico negativa que se hará a la llegada al aeropuerto si no se dispone de una.



Colegios e institutos abiertos



Los colegios e institutos seguirán abiertos, mientras que universidades y centros de enseñanza secundaria, así como centros de actividades extraescolares y conservatorios permanecerá cerrados con cursos únicamente a distancia.



El Gobierno francés ha ampliado la obligación de llevar mascarilla a los niños a partir de los seis años, frente a la edad mínima de once fijada hasta ahora.



"Los contagios de los niños tienen lugar fuera del colegio, sobre todo en sus círculos privados. Es un deber fundamental de mantener abierta la escuela mientras sea posible", dijo el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer.



Los establecimientos recibirán los nuevos protocolos de acogida en los próximos días, aunque Blanquer explicó que todos los alumnos deberán incorporarse a las aulas, se ofrecerán mascarillas a los menores que lo necesiten y se permitirá que los profesores con fragilidad frente al virus puedan solicitar la baja.



Los miembros del Ejecutivo defendieron que el país está ahora mejor armado frente a al epidemia que en marzo pues todos los sectores han establecido protocolos estrictos.