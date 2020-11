Joven francesa denuncia que fue víctima de violación en Saraguro

Ana ha esperado dos años y 147 días por justicia. Los días se acumulan mientras el hombre que la violó sigue libre y su juicio está paralizado. Por eso, este martes 17 de noviembre del 2020 decidió contar su historia desde Francia.

Ana es francesa. En el 2018 llevaba un año en el Ecuador. Trabajaba como voluntaria en Saraguro, en el norte de Loja. El 23 de junio de ese año asistió a una boda en la comunidad de Las Lagunas. Tomó chicha y decidió, junto con un grupo de al menos 15 personas, seguir la fiesta y la música en una casa cercana.



Dice que en algún momento de la noche perdió el conocimiento. Despertó a la mañana siguiente y tenía una parte del pantalón rota. La prenda estaba mal acomodada.



Como era domingo y en el Hospital de Saraguro no tenía atención ginecológica, la joven tuvo que viajar a la ciudad de Loja. Allí la revisaron.



“Ya había vivido una pesadilla, pero desde que el fiscal de Saraguro tomó el caso fui víctima una segunda vez”. Ana cuenta que, en la semana siguiente a la agresión, el fiscal le aconsejó que no presentara la denuncia. “Un día me dijo: la verdad no tenemos aún los resultados (del examen ginecológico); lo que se sabe es que no hubo violencia, no hubo resistencia. Me hizo entender que yo había buscado lo que me pasó”.



Cuando los resultados ginecológicos llegaron se demostró que sí hubo la agresión sexual y que su violador había dejado esperma en su cuerpo. A partir de ese rastro se hicieron pruebas de ADN y se cotejaron con cuatro personas, quienes estuvieron presentes en la noche de la fiesta. Así consta en el expediente N° 11313-2018-00138G.



Ana dice que en ese tiempo acudía a diario a la Fiscalía de Saraguro para averiguar sobre los resultados del ADN, pero no llegaron hasta el 31 de agosto del 2018. “Contaba con la justicia para ayudarme, pero no me ayudaron”, señala.



Mientras esperaba los resultados del ADN, la joven cuenta que recibía todos los días llamadas y mensajes de un hombre que estuvo en la fiesta. “Se lo dije al fiscal, pero él no hizo nada”.



Semanas después, con los resultados del perfil genético, se comprobó que la persona que la acosaba era el autor de la violación. Además, el principal sospechoso había entregado un testimonio en el que acusaba a un joven del hecho y por esa razón una persona inocente estuvo en cárcel tres meses.



Francisco Freire, abogado de la víctima, indica que pasaron tres semanas desde los resultados de la prueba genética hasta que el 26 de septiembre del 2018 cuando la Fiscalía vinculó al sospechoso. Pero él ya había huido.



El 29 de marzo del 2019, la justicia de Saraguro llamó a juicio al sospechoso por el delito de violación. Desde entonces el caso está suspendido, pues según el Código Penal se necesita la presencia del demandando para avanzar a la fase de juzgamiento. La ley dice que no se puede juzgar en ausencia.



Ana pide que se conozca su caso. “Perdí la confianza en el sistema judicial del Ecuador. Espero que actúen, porque no creo que buscan a mi agresor, sino que lo protegen”.

La joven presentó una queja en contra del fiscal, pero ese proceso administrativo tampoco ha avanzado.