No, estas fotos no muestran a un hombre incendiando un camión de ayuda humanitaria en la frontera venezolana

Dos fotos presentadas como evidencia de que opositores al gobierno de Nicolás Maduro incendiaron un camión con ayuda humanitaria el 23 de febrero de 2019 en la frontera entre Venezuela y Colombia se viralizaron en las redes sociales. Sin embargo, tras acceder a los archivos originales y con la evaluación de expertos, la AFP pudo establecer que el hombre no vertía gasolina sobre el vehículo en llamas.

El 23 de febrero, a las 17:01 de Colombia, la periodista venezolana de la cadena Telesur Madelein García publicó dos fotos en su cuenta de Twitter presentadas como obtenidas “en exclusiva”. Según García, son “evidencias de (que) quienes quemaron el camión con supuesta ayuda humanitaria en Ureña, fueron los mismos guarimberos (manifestantes)”.



Ese día la oposición organizó, en vano, el ingreso a Venezuela de varios camiones cargados con alimentos e insumos médicos donados para paliar la severa crisis que atraviesa el país. El operativo terminó en disturbios en los que murieron siete personas y cientos más resultaron heridas en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil.



En el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, limítrofe entre la ciudad colombiana de Cúcuta y la venezolana Ureña, se incendiaron dos camiones.



Tres días después, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU las dos imágenes como prueba de que opositores usaron “los métodos incendiarios de las bombas molotov” para prender fuego al cargamento.



El origen de las fotos



Aunque las imágenes circulaban en Internet desde las 15:50, en su tuit García las presentó como imágenes de “último minuto”.



Al día siguiente, la también periodista venezolana Karla Salcedo, de Caracol Televisión, aseguró (3) en Twitter que ella tomó las fotos, que los jóvenes “ intentaban apagar el fuego”. Salcedo también publicó las imágenes en su cuenta en Instagram.

Para verificar ambas versiones, la AFP solicitó a las periodistas que enviaran los archivos originales de las imágenes a fin de acceder a sus metadatos, información que no contienen las fotos que circulan en redes sociales.



García se limitó a responder: “son nuestras”. Hasta la fecha, la AFP no ha recibido los archivos que permiten corroborar esta afirmación ni respuesta a las consultas hechas a Telesur.



Por su parte, Salcedo envió a la AFP seis imágenes, entre las que se encontraban las dos viralizadas y una tercera, que no publicó, en la que aparece el mismo bidón.



Los metadatos muestran que las fotos fueron tomadas con un Iphone 6s, el 23 de febrero pasado, a las 14:27, dos horas y media antes de la publicación de García.



Sobre por qué las fotos comenzaron a circular un día antes de que ella las publicara en sus cuentas, Salcedo respondió: “las compartí en un grupo de periodistas” en WhatsApp.



Un periodista de la AFP que hace parte de ese grupo de WhatsApp, integrado por 195 cronistas y creado para la cobertura del concierto Venezuela Aid Live organizado en la frontera el día anterior, corroboró que Salcedo compartió allí las dos imágenes viralizadas a la misma hora en que fueron tomadas según los metadatos.



Salcedo también publicó en Instagram un video que grabó 8 minutos después de las fotos y en el que se puede apreciar el mismo bidón.

El contenido del bidón



Mientras García aseguró en su publicación que las fotos son “evidencias” de que los manifestantes opositores “quemaron el camión”, Salcedo sostiene que “intentaban apagar el fuego y en los bidones tenían agua”.



A pedido de la AFP , dos expertos analizaron las imágenes de Salcedo.



Iván Valenzuela, jefe del cuerpo de bomberos del estado colombiano de Cundinamarca, consideró que si lo que contenía el bidón “fuera un líquido inflamable, la llama aumentaría inmediatamente y tendríamos mucha más llama en la última foto que en la primera. Pero no se ve un aumento del fuego, sino que se suaviza la llama. Parece como si alguien le hubiera echado un poco de agua para bajarle la intensidad”.



Valenzuela también notó que una de los fotos muestra el bidón sin tapa a poca distancia del fuego. “Si ese bidón tuviera combustible hubiera podido entrar en combustión por la temperatura que irradia el fuego. Si hubiera estado vacío sería mucho más peligroso ya que (el residuo de combustible) se hubiera gasificado y esos gases son más inflamables que el mismo combustible”, indicó.



Para el capitán Óscar Fernando Mejía, jefe del cuerpo de bomberos de Riosucio, en el estado colombiano de Caldas, el contenido del bidón “no es gasolina”. “Si eso fuera gasolina, el individuo que está manipulando el galón se incendia”, explicó.



¿Qué se puede concluir?



La AFP pudo establecer que las imágenes virales que circulan son de la periodista Karla Salcedo, y su testimonio y el de dos expertos bomberos permiten determinar que no muestran a un hombre vertiendo gasolina sobre uno de los camiones en llamas durante los incidentes del 23 de febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela.