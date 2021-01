La última fotografía que muestra el desgarrador momento entre una hija y su madre antes de morir por covid-19

Una fotografía captó el que sería el último encuentro entre Anabel Sharma y su madre, María Rico, de 76 años. En la imagen, ambas están en su cama de un hospital mientras recibían respiración asistida a causa del covid-19. Las mujeres estaban tomadas de la mano.

De acuerdo con información de la BBC, publicada este 4 de enero del 2021, Rico murió al lado de su hija en menos de 24 horas de aquella instantánea.



El medio señala que la familia, que vive en Whitwick, Leicestershire, Inglaterra, se enfermó después de que uno de los hijos de Anabel contrajera el covid-19 tras su regreso de la escuela, en septiembre. No pasó mucho tiempo y María, Anabel, su esposo Bharat y sus otros nietos de 22 años y 10, también se contagiaron.



Madre e hija fueron internadas en el hospital Leicester Royal Infirmary y recibieron oxígeno en octubre. Dos semanas después, indica la BBC, María le dijo a Anabel que había firmado una orden de "No resucitar" por lo que los médicos permitieron que la abuela se quitara la máscara de oxígeno para despedirse de Anabel y su hermana Susana, quienes ingresaron a la unidad de cuidados intensivos con el equipo de protección personal completo.



“Tuvimos unos cinco minutos con ella cuando pudo hablar, luego perdió el conocimiento. Nos dijo que no tenía miedo de morir, que estaba lista", contó Sharma a la BBC.



Al día siguiente, los galenos trasladaron la cama en donde estaba Anabel junto a la de su madre, en donde pasaron los días hasta que María murió, el pasado 1 de noviembre del 2020.



En declaraciones al diario The Mirror, la mujer de 49 años dijo que "nunca pensé que el covid nos golpearía, pero lo hizo. La velocidad con la que arrasó con nuestra familia fue aterradora" y aprovechó su trágica experiencia para advertir: "Si alguien está pensando en romper las reglas, lo insto a que se ponga en mi lugar y piense en cómo sería ver morir a su madre o que le dijeran que es posible que usted no viva".



Anabel también lamentó no poder asistir al funeral de su madre porque estaba en el hospital y tuvo que verlo por una transmisión en vivo. "Estaba sola, al igual que mi familia, no podíamos consolarnos, me rompió mi ya frágil corazón", dijo. En un último mensaje, la mujer recordó que el covid "no es como la gripe; la gente está muriendo, o si son sobrevivientes como yo, es posible que nunca vuelvan a ser los mismos".



Anabel Sharma continúa recibiendo tratamiento con oxígeno en su casa porque sus pulmones fueron dañados por el virus.



Este 4 de enero del 2021, el Reino Unido volvió a un estricto confinamiento por la alarmante expansión de la nueva variante del coronavirus, que amenaza con colapsar los hospitales.