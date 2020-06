Foro para la Acción Democrática plantea propuesta para evitar un ‘Estado fallido’

LEA TAMBIÉN

Defender la vida y su dignidad, así como superar diferencias e intereses particulares, plantea el Foro para la Acción Democrática en un comunicado fechado el 15 de junio del 2020, como salida para evitar que Ecuador se convierta en un ‘Estado fallido’.

“Desde que el Foro para la Acción Democrática se pronunció el 29 de marzo, el panorama internacional ha cambiado en forma acelerada y la situación nacional ha empeorado notablemente, no solo por los desastrosos estragos de la pandemia covid-19, ineficientemente enfrentada por las instituciones del Estado; por la crisis económica y social que se ha profundizado; la debacle productiva, el desempleo y el empobrecimiento de millones de personas; sino por la creciente entrega del gobierno a poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros”, reza en un manifiesto del Foro, que cuenta con más de 220 adherentes.



“En las condiciones descritas, el Ecuador va camino de convertirse en ‘Estado fallido’. Para evitar caer en este abismo, es indispensable poner la defensa de la vida y su dignidad como prioridad, superando diferencias e intereses particulares; pensar en la gente, de manera especial en los más vulnerables. Solo con el concurso de los más amplios sectores de la sociedad civil, como lo ha demostrado la historia, se podrá lograr nuestra reinstitucionalización democrática y superar el desastre nacional”, afirma el Foro en el documento.



En el manifiesto se resalta que “la corrupción y el despilfarro, lacras del pasado que se ahondaron en la administración de Correa, se mantienen, incluso en el manejo de la emergencia sanitaria. El gobierno no puede detenerlas, entre otros motivos, por la continuidad de elementos del correísmo en sensibles funciones públicas”.



“El gobierno del presidente (Lenín) Moreno tiene corresponsabilidad con representantes del gran capital enquistados en la Asamblea Nacional y en puestos claves del régimen, que, protegiendo a los más ricos, evitan que estos contribuyan a solventar las necesidades más apremiantes del país, cargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, de los sectores medios y de los más pobres. Así se explican las dos últimas leyes aprobadas por la Asamblea (Ley de Apoyo Humanitario y Ley de Finanzas Públicas), que reducen los derechos laborales y pretenden, entre otras cosas, destruir el IESS y al Biess”, enfatiza el Foro.



“La situación futura del país exige que se abra un debate con la urgencia que el caso amerita, sobre la factibilidad de conformar un gobierno de salvación nacional que enfrente la crisis con firmeza, capacidad, honestidad, responsabilidad social y sentido de unidad”.



En el manifiesto del Foro se convoca al coloquio ‘¿Cómo construir una propuesta de salvación nacional?’. La fecha del encuentro virtual está por definirse, así como los participantes y otros detalles de organización.



El Foro para la Acción Democrática es una iniciativa ciudadana que convoca a personas de diversas posturas, edades y actividades, “comprometidas con el destino histórico inmediato del país”.



A continuación, la lista de adherentes al manifiesto hasta el 10 de junio:



Marco Antonio Rodríguez, Pepé Carrión, Francisco Huerta Montalvo, Luis Enrique Galarza, Fressia Villacreces, Iván Cevallos, Alberto Molina, Virginia Rosero Verdesoto, Francisco Proaño Arandi, Jorge Ortega, Patricio Aguirre Aguirre, Ariruma Kowii, Víctor Rivadeneira, Johana Robles, Marlon Aguilar, Roque Rivas, Erika Ramos. Rodrigo Fierro Benítez, Juan Esteban Guarderas, Marcelo Farfán, Carlos León, Miguel Pasquel, Marina Moreno, Miguel Sánchez, María del Carmen Almeida, Cristina Garcés, Pablo Ruiz Aguirre, Patricia Hidalgo, Nelson Román, Washington Vera, María Luisa Gómez de la Torre, José Iván Jijón Motato, Victor Hugo Villacreces, Simón Lara Drouet, Lenny Quiroz Zambrano, Graciela Andrade Piñieiros, Fernando Ponce Arteta, Marcelo Robayo C., Germán Calvache, Carlos Vásconez, Susana Vásconez, Gabriela Eljuri, Alfonso Endara, Miguel Sánchez Cobo, María del Carmen Almeida, Bayron Canelos Estrella, Jenny Merino, Néstor Jaramillo, Fernando Arízaga, Patricio Vásquez, Cecilia Aguirre Bedón, Alexis Oviedo, Juan López, Eduardo Cruz, René Coello, Carlos Moreno Benítez, Gerardo Villamarín, María Mercedes Barba, Manuel Santamaría, Diego Herrera Auz, Fernando Vallejo, Mónica Vinueza, Angelita Herrera, José Bustillos, Mercy Freire, Nelly Moncayo,Marcelo Vega, Rocío García, Eduardo Albán, Carlos Sánchez, Fernando Vizuete Barros, Paulo Zumárraga, Milton Jerez Abril, Carlos Najera, Santiago Xavier Guzmán Sáenz, Edwin Ramo, Ligia Herrera, Guillermo Escobar, María Insuasti, Dan Lzn, Marina Moreno, Marcelo Viteri Díaz, Santiago Zuñiga Ojeda, Ramiro Campuzano, Patricio Yugcha, Franklín Daniel Torres Taquez, Armando Campos Ortiz, Ledis Polanco, María José Villacís, Marcía Flores, Frank Salazar Bodero, Ana Lucía Guerra, Milton Jerez, Ernesto Vaca, Luis Balseca, Nancy Mariana Sevilla, Fredy Avilés, Marcela Hidalgo Chávez, Pablo Domínguez, Sonia Fonseca, Danilo Ruiz, Susana Real, Eduardo Alvarado, Julio Pacheco, Lucía Rivadeneira Cueva, Rigoberto Enríquez, Lorena Sánchez, Milton Araujo, Myriam Andrade, Patricio Bolaños, Miguel Villareal, Emma Sheppard, Mónica Zumárraga Galaraza, Paola Darquea, Daniel Gordon Cazar, César Ruano Nieto, Manuel Stalin Chávez Abad, Giovanny Almachi, Graciela Erazo, Patricio Moreno, Sebastián Ocampo Nuñez, Alexandra Zaldumbide Solis, María Augusta Guerrero Aizaga, Rene Coello, Patricia Villacis, Mario Durán, Jorge Becerra, José Eduardo Aguilar Sánchez, Cristina Zu, Luis Andrde, Marcelo Cevallos, Marcelo Moreno Cevallos, Byron Marcelo Molineros Ortega, Francisco Xavier Pérez Cervantes, Isabel Fanny Santacruz Estrella, Guido Soria Araujo, Nelson Peñafiel, Vicente Mauricio Peñaherrera, Elba Pozo, Jaime Acosta Martínez, Carlos Abad, Paúl Esteban Astudillo Neira, Francisco Eduardo Llerena Meza, Cecilia Castro Piedrahita, Jorge Carrera, Carmita Medina, Daniel Barrgán, Alexis Ponce, Fernando del Pozo, Homero Danilo Mármol, Juan Pazmiño Valencia, Martha Aulestia, José Patricio Endara, Tania Kruvskaya Bustos Real, Marco Guevara Sánchez, Mayra Janeth Castro Reyes, Fernando Guillermo Armendariz, Santiago Lasso, María Elena Rojas Jaramillo, Juan Fernando Buchelli, Hugo Ramón, Amador Gómez Montúfar, Freddy Eduardo Proaño, Oswaldo Márquez Asanza, Fernando Efraín Romero Villagómez, Alfredo Varea Vasconez, Magaly Abarca Pineda, Irma Flores, Mario Troya, Bolívar García Oquendo, Mónica Guerra, Sonia López Pintado, Graciela Castelo, Mónica Urgilés Naranjo, Alicia Ramírez Garcés, Jaime Leonidas Rodríguez Checa, Fernando Enrique Villacres Gamboa, Mónica Araujo, Francisco Eduardo Llerena Meza, Jaime Enrique Garcés García, Eduardo Coba, Patricio Cevallos Morán, Javier Rosado, Héctor Oswaldo Ortiz, Antonio Domínguez, Francisco Canelos Salazar, Marcía Flores, Mirian Luna Córdova, Patricio Mafla, Fernando Miño, José Yánez, Myrian Ortega, Ximena Paredes Janeth Guevara, Antonio López, Lidice Romo, Raúl Andrade, María Judith Pozo, María Yolanda Ipiales, William Adrián Herrera, Leonardo Vergara, Eli Sabando Herrera, Élida Meza, César Valarezo, Pablo Ayala Román, Miriam Ortega Velásquez, José Yánez Romo, Fernando Mino, Ximena Paredes Cabrera, Francisco Grijalva, Ángela Ponce, Henry Aguirre, Rocío del Carmen Quisiguiña Aldaz, Jorge Campana Segovia, Jorge Román Maldonado, Pablo Carpio Cabrera, Fernando José Torres Andrade, Catalina Charpentier, María Eugenia Moscoso Carvario, Guido Soria Araujo. (No suscriben el manifiesto Gustavo Vega, José Rivera, Paúl Mora, Norma Arteaga y María Judith Pozo por encontrarse ausentes).



Quienes deseen adherirse a esta convocatoria pueden contactarse con el correo electrónico foroacciondemocratica@gmail.com