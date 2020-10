Fiscalía formulará cargos contra capitán del Ejército por la muerte del joven ecuatoriano Romario Veloz en protestas en Chile del 2019

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía de la ciudad de La Serena, en el norte de Chile, decidió este miércoles 14 de octubre del 2020 que imputará al capitán del Ejército José Faúndez por la muerte del estudiante ecuatoriano Romario Veloz, el 20 de octubre del año pasado, durante la movilización social que se desató en el país.

La formalización de los cargos será el 28 de octubre del 2020, poco más de un año después de que muriera Veloz. Según el diario La Tercera, el fiscal Germán Calquín consideró que hubo “fusiles de guerra mal cargados y una orden de fuego que no se entendió bien”, motivos suficientes para la formulación de cargos.



“La orden de fuego decretada por el imputado significó el empleo de una violencia injustificada, desproporcionada e innecesaria en el control del orden público”, dice la solicitud al Tribunal.



El lunes, la madre de Veloz, Mery Cortez, viajó 472 kilómetros de la Serena hasta el Palacio de La Moneda, en Santiago, para exigir justicia al presidente Sebastián Piñera.



“Tengo mucha emoción y sentimientos encontrados también. Espero que una vez que formalicen a este capitán pague con cárcel. Espero que en la audiencia no lo dejen libre ni lo dejen en prisión en una cárcel de privilegio”, dijo Cortez en una rueda de prensa tras conocerse sobre la imputación.



“A mí se me quitó un hijo de la forma más cruel y despiadada. Si por mí fuera, que se hunda, que se seque en la cárcel porque yo me estoy secando desde hace un año”, añadió.



La abogada de Cortez, Adriana Rojas, dijo, por su parte, que estaban esperando desde hace casi un año esta formalización. “Hemos estado peleando con la familia en diversas líneas, tanto desde lo jurídico como desde lo político, y estamos esperanzados con lo que ocurre con esta solicitud de formalización que hoy realiza el Ministerio Público. Si bien es cierto debemos esperar hasta el 28 de octubre, donde esperamos que se realice la audiencia de formalización, estamos conformes en este primer término”.



Añadió que están “estudiando los delitos que se le están imputando al señor Faúndez, capitán del Regimiento 21 Coquimbo, quien se encontraba al mando del operativo que terminó con la vida de Romario Veloz el 20 de octubre de 2019”.



“Vamos a estudiar todos los antecedentes para llegar lo mejor preparados a la audiencia de formalización y, sobre todo, vamos a pedir las medidas cautelares que sean necesarias y, específicamente, la prisión preventiva de José Faúndez porque creemos que él es un peligro para la sociedad chilena”.



Cortez estuvo acompañada, entre otros, por el diputado de la región de Coquimbo, Daniel Núñez, del Partido Comunista. “Se reconoce que hay un oficial que dio las órdenes. Él instruyó disparar a los soldados que estaban ahí y por lo tanto él tiene una primera responsabilidad. Pero también hay una responsabilidad política de la cual no se ha dicho nada y la tiene el presidente Sebastián Piñera, quien sacó a militares a las calles con la orden de disparar”, dijo el legislador, recogido por la página web de radio Cooperativa.



Al tiempo que se conocía de la formulación, las autoridades municipales decidieron nombrar una plaza en honor de Veloz.