Forenses descartan que testigo colombiano de caso Odebrecht fuera envenenado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Instituto de Medicina Legal de Colombia descartó este 16 de noviembre del 2018 que Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, fuera envenenado con cianuro, un tóxico que sí apareció en el cuerpo de su hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, fallecido tres días después.

Así lo desveló en una rueda de prensa el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, quien detalló que "no se encontró cianuro en ninguno de los tejidos" extraídos a Jorge Enrique Pizano durante la necropsia correspondiente.



Pizano, que sufría un cáncer y falleció el pasado 8 de noviembre de un infarto, estaba considerado como un testigo clave en el caso e interventor de la carretera Ruta del Sol II, cuyo socio mayoritario era Odebrecht.



En agosto pasado, Pizano dio una entrevista a Canal Uno que fue emitida tras su muerte y en ella reveló que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2015, antes de asumir el cargo, las irregularidades en la licitación para la construcción de Ruta del Sol II.



A su muerte, y como es preceptivo en Colombia cuando alguien fallece en su domicilio, le fue practicada una necropsia en el hospital en que fue atendido, cuyos resultados muestran que Pizano falleció de un infarto.



Los resultados ofrecidos hoy se corresponden con los análisis realizados sobre los tejidos recogidos en esa misma necropsia antes de que su cuerpo fuera cremado.



Según detalló Valdés, los análisis se hicieron de forma paralela en dos laboratorios, uno de Bogotá y otro de Ibagué (centro).



En este sentido, detalló que la necropsia al cuerpo de Pizano "no la hizo el Instituto, sino el Hospital de Facatativá" donde fue atendido "y determinó que la causa de la muerte fue un infarto de miocardio".



Las investigaciones de la Fiscalía ya habían desvelado que el cianuro que bebió Pizano hijo estaba en una botella de agua saborizada que encontró en el escritorio de su padre en su casa, cercana a Bogotá, a la que acudió tras sus funerales.



Ante esa conclusión, las autoridades determinaron hacer pruebas a los tejidos extraídos a Pizano padre para determinar si él también había ingerido cianuro.



Las acusaciones han ido creciendo contra el fiscal Martínez desde que se hizo público el caso, puesto que en 2015 era abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, que a su vez es socio mayoritario de la Corporación Financiera Colombiana S.A (Corficolombiana).



Pizano era en 2015 responsable del control financiero de la Ruta del Sol II, que comunica el centro con el norte del país, por parte de Corficolombiana, involucrada en la obra a través de Episol S.A.S.



El Grupo Aval y Corficolombiana integran un conglomerado del industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo, una de las personas más ricas de Colombia.