'Es cuestionable acción de fondos buitre contra renegociación de bonos': Augusto de la Torre, asesor de Gobierno

Las firmas de inversiones Contrarian Capital Management LLC y GMO LLC presentaron este miércoles 29 de julio del 2020 un juicio en contra del Gobierno de Ecuador, con el que busca detener el proceso de renegociación de la deuda de USD 17 375 millones en bonos, que el Gobierno lleva a cabo desde el 3 de junio del 2020.

Las dos firmas calificaron el proceso planteado por Ecuador como "coercitivo en extremo".



El plazo para que los acreedores de bonos voten sobre la propuesta de reestructuración de deuda hecha por Ecuador vence este viernes 31 de julio del 2020.



El Gobierno requiere una votación del 66% de los acreedores. Hasta ahora, un 53% de los tenedores ha manifestado que está de acuerdo con que propone el Gobierno.



Contrarian Capital es parte del grupo minoritario de tenedores de bonos, conocido como 'Comité Directivo', que no ha aceptado la propuesta de renegociación de la deuda.



En los comunicados de prensa emitidos por el Comité Directivo durante toda la negociación no se menciona a GMO LLC.



El Comité Directivo tiene a fondos como Amundi (UK) Limited, Grantham Mayo Van Otterloo & Co. y T Rowe Price Associates, Inc, además, a otros tenedores del tramo de la deuda en bonos del 2024. Este grupo está asesorado por UBS y BroadSpan Capital.



Los acreedores minoritarios de este Comité presentaron una contrapropuesta al Gobierno, pero el Ministerio de Finanzas no aceptó este nuevo planteamiento e invitó a estos tenedores a sumarse al acuerdo alcanzado con el 53% de acreedores.



Según Bloomberg, los fondos demandantes señalaron que las declaraciones públicas de Ecuador sobre la propuesta de reestructuración están "diseñadas para engañar y engañar a los tenedores de bonos sobre la naturaleza coercitiva" de la oferta y la oferta de intercambio.



Finanzas negó esta aseveración y señaló que en el proceso los acreedores han podido participar activamente en los diálogos.



De ahí que solicitaron a un juez de Nueva York que el proceso se suspenda.



Augusto de la Torre, miembro del consejo de asesores económicos del Gobierno, indicó que este juicio no pone en riesgo el proceso de renegociación, porque "no hay argumentos que sustenten la aseveración de estos dos fondos, además, son fondos pequeños que no tienen mayor representatividad ".



De la Torre, además, señaló que es cuestionable el accionar de estos dos fondos a los que calificó como "fondos buitre".



"Parecería que están buscando su propio interés por encima de los demás acreedores que también plantearon la contrapropuesta. Que estos dos fondos estén tomando esta decisión por fuera del resto de tenedores del Comité podría ser una señal positiva, de que el resto de acreedores de ese grupo minoritario sí quiere seguir en el proceso", dijo De la Torre.



Según De la Torre, los abogados de Ecuador deben diseñar una estrategia de respuesta a estos dos fondos. "El objetivo de la respuesta de Ecuador deberá ser el minimizar el efecto disuasivo que esta acción legal podría tener en la decisión del voto de los tenedores de bonos".

Contrarian se define como un fondo especialista en "inversiones difíciles", que funciona desde 1995, con sede principal en Greenwich (EE.UU.).



GMO, en tanto, tiene 40 años en el mercado y tiene su base en Boston (EE.UU.).