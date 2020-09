FMI planea una visita a Argentina a comienzos de octubre del 2020 que marcará un 'hito', según vocero

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Fondo Monetario Internacional mantiene un "diálogo muy fluido y constructivo" con las autoridades argentinas y está trabajando en un plan para una visita de su personal a principios de octubre, dijo el portavoz del FMI, Gerry Rice, en una reunión informativa regular este jueves 24 de septiembre del 2020.

Rice dijo que la visita del personal técnico marcaría un hito en el camino de Argentina hacia un nuevo programa con el FMI, pero que no hay un plazo fijo para llegar a término. El portavoz agregó que aún no estaba claro si la visita del personal técnico sería en persona o en línea.



Cuando se le preguntó si el FMI estaba considerando la posibilidad de otorgar financiamiento de emergencia, dados los recientes acontecimientos en Argentina, donde los bonos del Gobierno se encuentran bajo presión después de la adopción de nuevos controles de divisas, Rice dijo que no estaba al tanto de esas discusiones.