El FMI seguirá trabajando con las autoridades de Ecuador

El Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa trabajando “en estrecha” colaboración con las autoridades del Gobierno del Ecuador, informó la noche del 6 de marzo del 2020 el organismo internacional a través de un comunicado.

“Nuestra prioridad, y la meta del Gobierno, es asegurar que Ecuador continúe adoptando políticas económicas que aborden las vulnerabilidades del país, fomenten un crecimiento fuerte e inclusivo y, en última instancia, mejoren la vida de todos los ecuatorianos”, refirió el Fondo.



Esta información trascendió luego de que se conociera que el FMI aplazará el desembolso que se esperaba para este mes. Estaba previsto que el multilateral entregara al país USD 348 millones, luego de la cuarta revisión de metas trimestrales acordadas con el organismo. Y si bien un equipo técnico del Fondo estuvo en Quito en febrero pasado, el Gobierno no ha confirmado si se cumplió con esa tarea.



Un equipo técnico del FMI dirigido por Anna Ivanova estuvo en Quito del 11 al 20 de febrero para evaluar los desarrollos económicos recientes del país y los planes de política económica del Ecuador. En esa semana, el ministro de Finanzas Richard Martínez reconoció que el Gobierno no cumplió con una de las metas del acuerdo con el FMI, en referencia al monto esperado de reservas internacionales a pesar de que el Fondo relajó esa meta en noviembre pasado.



Inicialmente, el monto de reservas internacionales para el 2019 que debía cumplirse era de USD 4 679 millones, pero el ente bajó la cifra a 4 215 millones. No obstante, en diciembre el monto alcanzado fue de 3 397 millones.



El Ministerio de Finanzas confirmó el 5 de marzo pasado que el programa con el Fondo Monetario sigue, pero señaló que está trabajando en acordar un nuevo calendario de desembolsos.



Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal, estima que el cuarto y quinto desembolso se asignarán de manera conjunta como ocurrió el año anterior. El experto económico estima que esto podría ocurrir en junio próximo. “El FMI deja claro que no se trata de una suspensión definitiva, sino que es un retraso en el desembolso, porque se está trabajando para que se cumplan los compromisos”, expresó Acosta Burneo.



Ecuador alcanzó a un acuerdo con el FMI en marzo del año anterior. Este programa incluyó un apoyo financiero de unos USD 10 200 millones hasta el 2021, además de crédito de otros seis organismos multilaterales.