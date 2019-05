El FMI confía que las tensiones internacionales se reducirán en seis meses

LEA TAMBIÉN

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, declaró este jueves, 16 de mayo del 2019, que confía en que se reducirán en los próximos seis meses las tensiones entre los principales actores del mundo, en particular Estados Unidos y China, que están envueltos en un conflicto comercial.

Lagarde hizo estas declaraciones durante una intervención en el Foro Económico de Astaná que se celebra en la capital kazaja, Nur-Sultán, donde analizó los riesgos para la economía global, así como el estado de las economías de Asia Central.



En este sentido, se refirió a riesgos como "las tensiones internacionales que abundan entre los principales actores del mundo, en particular, entre Estados Unidos y China".



El organismo con sede en Washington espera "una reducción en las tensiones globales en los próximos seis meses", dijo la francesa, quien agregó no obstante: "No podemos estar absolutamente seguros".



Desde hace varios meses EE.UU. y China sostienen una guerra económica desatada por Washington y que no baja su intensidad pese a los diálogos entre representantes de ambos países.

A mediados de 2018 EE.UU. y China se impusieron aranceles recíprocos del 25% a mercancías por un valor de USD 50 000 millones.



Después, Washington amplió la medida al aplicar tarifas del 10% a las importaciones desde China por un monto de USD 200 000 millones y el pasado 10 de mayo incrementó los aranceles al 25%.



China respondió con la imposición de aranceles a bienes importados desde Estados Unidos por valor de USD 60 000 millones.



Estas tensiones comerciales han provocado inquietud y dudas sobre la evolución de la economía global.

En abril, el FMI presentó sus últimas previsiones de crecimiento global, que redujo en dos décimas respecto a lo calculado en enero, hasta el 3,3%.



Al respecto, la directora gerente del FMI reiteró que ello no quiere decir que vaya a haber una recesión, pero sí una ralentización en comparación con el año pasado, cuando el PIB mundial avanzó un 3,6%.



Expresó su confianza en que la economía global recuperará el ritmo de crecimiento para volver al 3,6% el año que viene, y abogó por la creación de condiciones idóneas "sin apretar el cinturón financiero y crear riesgos adicionales".



En la misma línea, abogó por impulsar el crecimiento inclusivo de los países de Asia Central y aprovechar el potencial de las economías de la región, que ahora son del 3,3% y pasarán al 4,1%, dijo.

Sobre el crecimiento inclusivo, Lagarde indicó que solo el 45% de la población adulta de los países del Cáucaso y Asia Central tiene cuentas bancarias, lo que es "casi un 20 % menos que en otros país con mercados en desarrollo".



"Si los países de Asia Central aprovechan las posibilidades de las tecnologías financieras modernas, como lo hicieron otras economías en desarrollo, mejorará la situación de los pobres, las mujeres y los jóvenes", afirmó.



Según la directora del FMI, si los países centroasiáticos apuestan además por el desarrollo de la infraestructura de transporte, con el tiempo podrán recuperar las posiciones, que "en tiempos de la Gran Ruta de la Seda hicieron de esa región un centro de comercio y cultura".