FMI prevé recuperación 'parcial y desigual' en Latinoamérica por covid-19

El Fondo Monetario Internacional prevé una recuperación “parcial y desigual” en Latinoamérica por la crisis de covid-19, y anticipa que a algunos países les llevará “años” volver a crecer y requerirán asistencia, dijo el miércoles el número dos del organismo multilateral.

Geoffrey Okamoto, primer subdirector gerente del FMI, consideró que a pesar de que el coronavirus sigue cobrándose vidas en todo el mundo, en términos económicos la situación global es “menos mala” de lo proyectado inicialmente, en particular en las economías avanzadas. Pero el panorama no es homogéneo.



“Creo que América Latina es un buen ejemplo de una recuperación parcial y desigual. Es una especie de microcosmos interesante del resto del mundo”, señaló durante un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington.



Okamoto estimó una contracción de 9% del PIB regional en 2020, levemente por debajo del 9,4% proyectado en junio por el FMI. Y pronosticó una “ recuperación parcial” de la región en 2021, aunque no todos los países enfrentan la misma realidad.



Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú y México “se han visto muy afectados económicamente” por la crisis de la covid-19, mientras otros, como Costa Rica y Uruguay, “han podido capear esto bastante bien desde una perspectiva económica”, opinó.



El FMI ha otorgado ayuda de emergencia a casi 80 países, 20 de ellos en Latinoamérica. Y sigue dispuesto a apoyar a las naciones que lo necesiten.



“Estamos tratando de preservar nuestra potencia financiera para (contribuir) en países donde probablemente habrá necesidades no solo durante los próximos meses”, sino “años”, dijo Okamoto.



“Estamos hablando de que un gran crecimiento, o incluso un retorno al crecimiento, les llevará algunos años”, apuntó.

Latinoamérica es la región más afectada del mundo por el covid-19 surgida en China a finales de 2019. Concentra 8,8 de los 31,6 millones de casos confirmados desde entonces, y más de un tercio de las más de 971 000 muertes registradas.



Las nuevas proyecciones de crecimiento del Fondo para la región se conocerán en la próxima actualización de las Perspectivas de la economía mundial (WEO por su sigla en inglés) , que se publicarán durante la reunión anual del FMI y el Banco Mundial prevista del 12 al 18 de octubre.